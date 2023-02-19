Большое сердце маленьких детей
Большое сердце маленьких детей
Старшеклассники талнахской школы № 33 знают, что даже маленький личный вклад может помочь сделать огромное доброе дело.
Волонтёрский отряд «Большое сердце» существует на базе средней школы уже шесть лет, из которых два года им руководит учитель–логопед Марина Витальевна Текунова. Приняв управление волонтёрским движением, она начала искать, кому и какую помощь могут оказать активные и жаждущие проявить себя ребята. В местном отделении «Молодой гвардии» предложили взять шефство над одинокой маломобильной норильчанкой — Марией Михайловной Эндо. Так у группы подростков появилась подопечная, которой они помогают, выполняя те или иные просьбы. Ресурсов социальных служб не всегда хватает, поэтому сейчас, например, парни и девушки сами ищут пару тапочек, в которых Марии Михайловне будет комфортно в больнице. Они изучают ассортимент в магазинах, отправляют женщине фотографии и дают ей возможность выбора, которого из–за состояния здоровья она зачастую лишена. Также молодёжь приносит подопечной продукты, занимается оплатой коммунальных платежей, закупкой нужных медикаментов по списку, сопровождает Марию Михайловну при походах в поликлинику.
– Они ведь не просто приносят продукты и уходят, они её слушают, — рассказывает Марина Текунова. — Марии Михайловне хочется побеседовать, ведь она одинока. Так сложилось, что у нее нет близких и родственников. К тому же она маломобильна, с трудом передвигается. Так что ребят она ценит в первую очередь за общение. Надо признаться, что к такой работе готовы не все, она требует много сил и времени. А ведь школьники при этом готовятся к ОГЭ и ЕГЭ.
В отряд «Большое сердце» можно вступить с 14 лет, однако по наблюдениям педагога осознание необходимости заниматься подобной работой наступает немного позже — в 9–10 классе. Стоит отметить, что всё же большинство добровольцев не воспринимают волонтёрскую деятельность как нагрузку. К тому же у каждого из ребят имеется волонтёрская книжка, которая во многих вузах нашей страны добавляет баллы при поступлении на бюджетное место.
Заботясь о своей подопечной, члены отряда при этом успевают принимать участие во всевозможных региональных конкурсах, которые проводят молодёжный центр и «Молодая гвардия». Также ребята из «Большого сердца» регулярно участвуют в форумах, которые проводят компания «Норникель» и администрация города. Трое из них были отмечены благодарственными письмами на «Доброфоруме» в прошлом году. А ещё активистов можно встретить на городских мероприятиях. Например, школьники несут дежурство на полевой кухне во время празднования Дня Победы. Также учащиеся полным составом вступили в объединение волонтёров–медиков при норильском медицинском колледже. Теперь к их деятельности добавилась ещё и просветительская работа — они проводят уроки для ребят из младших классов, рассказывая о здоровом образе жизни и профилактике различных заболеваний.
На прямые вопросы о том, не жалко ли им тратить драгоценное время и, возможно, отказываться от различных прелестей беззаботной молодости, ребята недоумённо пожимают плечами — их молодость прекрасна, она наполнена смыслом. К тому же многие успевают посещать спортивные секции и творческие кружки и при этом справляются с учебными нагрузками. Главное — искреннее желание. А к нему добавятся и время, и силы, и возможности.