Большой проект. Большие хлопоты

Сизифов труд



Чем дольше я добровольно занимаюсь уборкой мусора с берега озера Долгого, тем больше чувствую себя героем древнегреческого мифа — ты упрямо катишь камень на гору, а он непременно скатывается вниз... В нашем случае, обдавая тебя при падении «брызгами» из полиэтиленовых пакетов, пластиковых тарелочек для пикника и пустых бутылок. Правда, в отличие от обитателя Тартара у волонтёров есть надежда, что когда–нибудь всё изменится и люди поумнеют. Даёт же такую надежду тот факт, что норильчан, готовых тратить личное время и средства на уборку территории, становится всё больше.

Курс на чистый Север



Недавно в городе появился настоящий конгломерат из матёрых туристов, безбашенных экстремалов и предпринимателей из сферы туризма. Все они объединились ради общей цели — сохранить хрупкую северную природу, реализовав проект «Живой Север». Участники акции взялись очистить озёра плато Путорана и прибрежную зону от бытового мусора и старых рыбацких сетей.

Идейный вдохновитель и руководитель «Живого Севера» Елена Дудченко рассказала, что идея проекта напрямую связанна с развитием туризма на территории.

– В последние годы туризм здесь стал более массовым: техника стала доступней, у многих появились лодки и квадроциклы, и людей за пределами города стало ощутимо больше. И далеко не все относятся к природе бережно.

Когда местные тургиды, большинство из которых «выросли» из нашего единого норильского туристического сообщества, начали водить норильчан и гостей города в походы, то столкнулись с большой проблемой. С одной стороны, проводник призывает участников похода к тому, чтобы они берегли природу и даже фантик от конфеты увозили с собой в город, с другой, на каждом шагу тургруппа натыкается на следы пребывания человека... Вот так ведёшь людей в уникальное красивое место, а приводишь — на мусорную свалку. И как тут начинающим туристам культуру поведения на природе привить?

Ещё одна проблема, с которой мы сталкиваемся в походах — множество брошенных сетей на берегах озёр, а в них горы гниющей, зловонной рыбы. Я сейчас ратую не за борьбу с браконьерством, наша история о другом — ну не писан тебе закон, ловишь ты рыбу сетью, ну убери её за собой. Потому что в одной забытой сети погибает до тонны рыбы в год. Этот факт произвёл на нас сильное впечатление. И на очередном собрании норильских туристов мы стали думать, как решить эту проблему, и пришли к единственно правильному выводу: взять и убрать. Вопрос в другом: «Как это сделать»? На озёра плато попасть очень сложно и дорого, и мусор, вывезенный оттуда, получается золотой. И тогда я и мой коллега Александр Евлаш разработали проект «Живой Север» и подали заявку на федеральный грант президентских инициатив от «Федерации спортивного туризма Таймыра», — пояснила Елена Дудченко.

По нахоженным тропам

В этом году волонтёры обратили особое внимание на участки заповедной территории, где нет ни турбаз, ни обжитых рыбацких домиков, а значит, и за чистотой следить некому.

– Сейчас мы выбрали районы озёр Глубокого, Собачьего и Накомякен. Понятно, что на озере Лама туристов гораздо больше, но там при этом много турбаз, а значит, есть хоть какой–то порядок. Наша же задача в первую очередь — привить культуру бережного обращения с природой рыбакам и охотникам, — отметила руководитель проекта. — Если рыбаки научатся за собой убирать — это будет большой победой. В идеале планируем зачистить Глубокое, «Собаку» и Накомякен. Потом — Васильевские озёра. И постепенно будем двигаться ближе к городу. А начали как раз с тех районов, которые, можно сказать, без хозяина, но при этом активно посещаются.

Уже в конце августа — начале сентября первые волонтёрские группы смогут приступить к очистке буферной зоны заповедника. Всё необходимое оборудование закуплено и скоро прибудет в Норильск.

– В районе озера Глубокого будет стоять базовый лагерь. Сейчас на грантовые деньги, которые мы получили от фонда президентских инициатив, закупили для его обустройства палатки, печки и другое необходимое оборудование и снаряжение. Немало средств заложено на ГСМ, так как до места ещё надо добраться и потом каким–то образом вывезти весь мусор в город. В лагерь с помощью партнёров из туристических компаний мы будем завозить волонтёров. Одна часть добровольцев будет убирать мусор на берегу. Другие же на небольших лодках на воде будут вылавливать и поднимать старые сети. А направлять их будет команда дайверов — это ребята из региональной спортивной общественной организации «Шторм», которые специально для участия в подобных проектах обучились работе с аквалангом и закупили необходимое оборудование. Ещё раз подчеркну: снимать мы будем только старые брошенные сети. Наш проект не про борьбу с браконьерами, а про культуру отдыха на природе и чистоту. Активно будем работать до конца сентября. Что сможем, вывезем сразу. Часть же мусора придётся складировать на берегу, а вывозить в город вездеходами, когда на реках встанет лёд. Дальше отходы перегрузим в специально купленный для этого контейнер, а уже региональный оператор, с которым мы заключили договор на оказание такой услуги, отвезёт мусор на свалку.

Профиль волонтёра

Присоединиться к проекту «Живой Север» может любой желающий. Для этого необходимо заполнить анкету–заявку на участие, форму которой можно найти в социальных сетях по тегу «Живой Север». Но организаторы сразу оговариваются, что сейчас, на начальном этапе реализации проекта, предпочтение всё же отдаётся людям, уже имеющим и туристический, и волонтёрский опыт. Так, заявки подали 50 человек, а в рабочие группы вошли 28.

– В своё сообщество мы приглашаем туристов, охотников, рыбаков, геологов, спортсменов–экстремалов, то есть тех, кто хорошо знаком с территорией, а главное — полностью автономен в дикой природе и может сам о себе позаботиться, но при этом умеет работать в команде, — подчеркнула Елена Дудченко.

Организаторы понимают, что на очистку территории уйдёт несколько лет. И надеются, что со временем проект вырастет в массовое волонтёрское движение, и разовая акция станет ежегодной историей.