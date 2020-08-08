Бойкот «Норникелю»

Свое обращение они опубликовали на сайте объединения «Абориген-Форум». Авторы призвали предпринимателя не закупать никель, медь и другие продукты у российской компании, пока независимые эксперты не оценят весь ущерб, который «Норникель» нанес природе Таймыра и Мурманской области, а также традиционному образу жизни коренных малочисленных народов. В частности, речь шла об аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании. Северяне требуют подготовить план рекультивации загрязненных компанией территорий и изменить политику «Норникеля» в отношении коренных народов.

Обратиться к Маску представителей «Абориген-Форум» подвигло его обращение в СМИ, в котором он призвал компании мира производить больше никеля, «чтобы удовлетворить потребности промышленности, в том числе потребности компании Tesla».

Как заявил Маск, никель — важный компонент аккумуляторов для электромобилей, но их текущая стоимость является серьезным препятствием для роста Tesla. Он пообещал, что компания заключит «гигантский долгосрочный контракт» с теми, кто будет производить металл эффективно и безопасно для экологии.

Сейчас Tesla закупает никель-кобальт-марганцевые аккумуляторы у южнокорейской LG Chem, а никель-кобальт-алюминиевые — у японской Panasonic. Но какие предприятия по добыче металла входят в цепочку поставок, Tesla не раскрывает.

В числе ключевых поставщиков никеля - бразильская компания Vale, которая работает в Канаде, «Норникель» и BHP Group в Западной Австралии.

По данным сайта «Абориген-Форума» в объединение входят 39 независимых экспертов, активистов, лидеров и организаций коренных малочисленных народов из 14 регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Основными направлениями деятельности объединение называет защиту прав коренных народов, анализ законодательства и мониторинг ситуации в местах проживания и хозяйственной деятельности. Секретарь «Абориген-Форума» — депутат Совета депутатов Таймырского муниципального района Геннадий Щукин.