Брендбук туркластера «Арктический» занял первое место на конкурсе «PROбренд-2021»

В конкурсе приняли участие национальные туристические офисы, региональные администрации и туристско-информационные центры, туроператоры и турагентства, отели и санатории, рекламные агентства и музеи, рестораны и кафе, блогеры и фотографы. Из 429 заявок до оценки экспертным советом допустили только 318.

Конкурс «PROбренд» проходил в десяти номинациях: «Личный вклад в продвижение бренда территории или туристского объекта. Персональный бренд»; «Брендинг территории»; «Брендинг туристского объекта»; «Брендинг туристской организации»; «Брендинг средств размещения и питания»; «Брендированная полиграфия»; «Брендированная сувенирная продукция»; «Видеобрендинг»; «Вклад в популяризацию туристских брендов в интернет-сфере»; «Вклад в популяризацию туристских брендов в медиасфере».

Брендбук туркластера «Арктический» создан компанией «АСмысл» под кураторством Агентства развития Норильска при содействии администраций Таймырского муниципального района и города Норильска. Брендинг позволил объединить все муниципалитеты и территории Таймыра и сделать их продвижение более эффективным.

Для создания бренда была проведена огромная аналитическая работа, которая включала в себя поездки по территориям кластера, общение с представителями разных сообществ, а также проведение стратегической сессии с жителями Таймыра.

Основными цветами бренда стали красный, синий и бежевый. Основой для графики - присущие Таймырскому полуострову характеристики: монументальность и монолитность, наследие конструктивистской эпохи, вечная мерзлота, индустриальное начало, сильные ветра, острые формы льдов и элементы этнических орнаментов. Всё это заключено в главный символ бренда - горизонтально расположенный и чуть вытянутый ромб, похожий на стрелку компаса. В зависимости от задач ромб может представать в двух- или трехмерном пространстве, легко анимируется и приспосабливается под любые носители.