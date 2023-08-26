Будь как дома, путник

Экомарафон «Понеслось» проводится в рамках программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра». В восьмой раз он собирает самых активных сотрудников «Норникеля» и людей, неравнодушных к проблемам экологии. В этом году участниками проекта стали 1718 человек из всех регионов присутствия компании.

Дождевики с символикой экомарафона, тёплые шапки, туристические сидушки, удобные палатки — всё это помогло с комфортом перенести капризы погоды.

Настоящим открытием стал ботанический квест! Норильские экоактивисты заново изучили особенности местной флоры. А вы знали, что полярный мак бывает не только жёлтого цвета?

Елена Федорец (на фото справа), главный специалист отдела развития корпоративных сообществ ЗФ «Норникеля», отметила, что на выездную экосмену приехали 70 участников экомарафона «Понеслось». Светлана Семенкова (на фото в центре), исполняющая обязанности начальника управления благотворительной деятельности и развития корпоративных сообществ ЗФ «Норникеля», рассказала, что на этой, третьей экосмене участники будут не только благоустраивать территорию, но и обучаться внедрению игро-практик в свои проекты. Она уверена, что такие навыки пригодятся как опытным экомарафонцам, так и новичкам. Леонид Соломаха, почётный гражданин города Норильска, выразил надежду, что такая ранняя подготовка к туристическому слёту «Хараелах–2024» станет залогом его успешного проведения.

Эффективное экологическое просвещение увлекает аудиторию. Этот тезис марафонцы проверили на себе. Ботанический квест заставил включить все творческие способности команды — вдохновенно рассказывать о найденных растениях, придумывать о них стихи и даже танцевать.

Тренинг по геймификации в экопросвещении проводила Анастасия Мирсанова, руководитель пресс–службы Кроноцкого заповедника и блока коммуникаций фонда «Заповедное посольство», эксперт проекта «Школа защитников природы». Она обсудила со слушателями релевантный опыт, познакомила их с типологией участников в зависимости от их потребностей и основными методиками внедрения игровых практик в экопроекты.

Анастасия Мирсанова предложила экомарафонцам опробовать разработанную ею игру «ДаНетки». В ней ведущий достаёт из набора карточки, на каждой из которых есть описание ситуации, связанной с природными объектами. Слушатели могут задавать только те вопросы, на которые можно дать краткий ответ — да или нет. Анастасия отметила, что норильчане достаточно быстро справлялись с заданиями.

Восторг у марафонцев вызвала игра, посвящённая редким представителям фауны из различных заповедников, национальных парков и заказников. Команды должны были изучить информацию о территории, загадать животное, которое там обитает, озвучить коллегам набор фактов о нём. Вот так весело и непринуждённо участники познакомились с особенностями фауны из разных уголков нашей страны. И если взрослым было так интересно, то с каким увлечением будут играть дети!

Фронт работ по благоустройству территории был обширным. Самые крепкие марафонцы подсыпали будущую волейбольную площадку.

На территории Хараелаха есть много конструкций, которые пришли в негодность, их необходимо демонтировать. Кому, как не марафонцам, выполнять эту работу!

Питание участников было организовано на высшем уровне. В адрес оргкомитета экосмены прозвучало много слов благодарности. Что важно, большинство участников предпочли воспользоваться многоразовой посудой, чтобы снизить количество отходов.

Выцветшие деревянные конструкции отдыхающие на Хараелахе могут разобрать на дрова. Чтобы сохранить трибуны вблизи площадок по скалолазанию и технике пешего туризма, волонтёры обновили их цвет.

Начальник отдела развития туризма управления общественных связей, массовых коммуникаций и развития туризма администрации Норильска Константин Яковлев отметил, что экосмена является социально значимым мероприятием. Уборка мусора в популярном месте отдыха горожан принесёт большую пользу. Администрация города сейчас сотрудничает с архитектурным бюро для создания макетов новых сооружений и снарядов, чтобы туристы на Хараелахе могли безопасно соревноваться в ещё большем количестве видов спорта. Строительно–монтажные работы начнутся летом 2024 года.

Эдуард Власов (на фото справа), консультант агентства по туризму Красноярского края, впервые увидел норильскую природу и познакомился с горожанами. Гость с материка считает, что это здорово, когда люди находят в себе силы восстанавливать популярнейшее место отдыха. Активные волонтёры в свой выходной не только развлекаются, но и благоустраивают территорию, и это достойно уважения.

Никита Волков, сотрудник одного из ресторанов города, поделился рецептом безалкогольного глинтвейна для читателей «Заполярки». Напиток оценили все участники экосмены! Делается такой глинтвейн на основе вишнёвого сока (морса, компота), фруктов и пряностей. Отличное сочетание — персики, яблоки, апельсины, кусочки вишни + корица, гвоздика, имбирь. Всё сложить в ёмкость, довести до кипения, дать час настояться, чтобы фрукты дали сок. По желанию напиток подогреть на слабом огне — и можно пробовать!