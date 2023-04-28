Будь как Терра

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анастасия с позывным Терра награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения». Медаль «За содружество во имя спасения» вручается за отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, а также высокий профессионализм.

В торжественной обстановке медаль вручил врио начальника 7-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Артем Старовойтов.

Она уже несколько лет в «ЛизаАлерт», и без её участия не проходит ни один отрядный поиск в Красноярском крае. При этом Анастасия помогает соседним регионам, делится с ними опытом поисковой работы. Самое интересное, что информационную поддержку поисковых работ координатор осуществляет из Норильска. В обычной жизни она работает педагогом дополнительного образования в Центре цифрового образования детей «IТ-Куб» г. Норильска.

— Эта медаль – наша общая: группы прозвонов, группы коротких прозвонов, группы оперативного оповещения и каждого добровольца отряда Красноярского края. Спасибо, родные. Вместе мы сила, — поблагодарила всех Терра.

«Разумеется, каждый поисковик ищет пропавших людей не ради добрых слов или наград. Но такое признание от профессиональных спасателей искренне радует!» - отметили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».