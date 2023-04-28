МАУ ИЦ «Норильские новости»

Будь как Терра

Будь как Терра

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Будь как Терра

Норильчанка, старший инфорг поискового отряда «ЛизаАлерт» Анастасия Гнатюк удостоена медали МЧС России.

Будь как ТерраБудь как ТерраБудь как ТерраБудь как Терра

Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анастасия с позывным Терра награждена медалью МЧС России «За содружество во имя спасения». Медаль «За содружество во имя спасения» вручается за отвагу и самоотверженность, проявленные при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, личный вклад в развитие и совершенствование мероприятий в области гражданской обороны, а также высокий профессионализм.

В торжественной обстановке медаль вручил врио начальника 7-го ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Красноярскому краю Артем Старовойтов.

Она уже несколько лет в «ЛизаАлерт», и без её участия не проходит ни один отрядный поиск в Красноярском крае. При этом Анастасия помогает соседним регионам, делится с ними опытом поисковой работы. Самое интересное, что информационную поддержку поисковых работ координатор осуществляет из Норильска. В обычной жизни она работает педагогом дополнительного образования в Центре цифрового образования детей «IТ-Куб» г. Норильска.

— Эта медаль – наша общая: группы прозвонов, группы коротких прозвонов, группы оперативного оповещения и каждого добровольца отряда Красноярского края. Спасибо, родные. Вместе мы сила, — поблагодарила всех Терра.

«Разумеется, каждый поисковик ищет пропавших людей не ради добрых слов или наград. Но такое признание от профессиональных спасателей искренне радует!» - отметили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

Текст Евгений Стренадко
28 апреля в 15:26 750
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