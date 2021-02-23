Будем помнить

Становление

О том, как всё начиналось, нам рассказал Валерий Шабурин, председатель Норильского местного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство»:

– В 1985 году норильские воины–интернационалисты решили создать свой клуб. Первым его председателем стал Валентин Самохвалов. В 1990 году зарегистрировали устав, и организация стала называться «Региональный союз ветеранов Афганистана «Побратим», руководил ею Валерий Шагин. Уже тогда ветераны мечтали о создании музея боевой славы. Многие предметы, ставшие затем первыми экспонатами музея, рассказывающими о минувших боевых событиях, были привезены ещё с Афганской войны. Постепенно их стали разбавлять современные атрибуты и артефакты времён ВОВ. Частью экспозиции стали личные вещи и документы участников боевых действий на Кавказе. Сначала военное обмундирование размещалось на самодельных деревянных муляжах, позднее их заменили манекенами.

Долгое время Совет ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов размещался в двух административных помещениях стадиона «Заполярник», одно из которых было отведено под музей — туда и приходили на экскурсию школьники. В 2007 году музей перебрался в Молодёжный центр, так как начался капитальный ремонт стадиона. Год спустя вновь пришлось сменить дислокацию, потому что ремонт шёл ужё в Молодёжном центре. Пришлось срочно решать вопрос, куда пристроить экспонаты. Часть из них в тот сложный период хранилась в контейнере на Вальковском шоссе и позднее была безвозвратно утеряна.

Но музей продолжал действовать вопреки всему: передвижные выставки работали в школах и библиотеках, экспонировались в Норильской художественной галерее, а летом личные вещи участников боевых действий и макеты боевого оружия можно было увидеть на улицах во время городских мероприятий. По сути, музей существовал благодаря желанию и старанию ветеранов, на их средства и без привлечения финансов со стороны.

Новое начало

В 2017 году, когда после ремонта открылся Молодёжный центр, «Боевому братству» выделили помещения под музей боевой славы. Состоялось его официальное открытие. Тогда же у музея появился свой аккаунт на Facebook. К этому времени у Союза ветеранов уже был успешный опыт написания грантовых проектов: так, в 2012 году «Боевое братство» стало победителем конкурса социальных проектов государственной грантовой программы Красноярского края «Социальное партнёрство во имя развития» с проектом «Передвижная экспозиция музея «Растим патриотов России». В отсутствии помещения это был оптимальный вариант сохранения экспонатов и ведения работы по патриотическому воспитанию школьников. Сумма гранта — 150 тысяч рублей: на эти деньги ветераны смогли приобрести макеты оружия времён Великой Отечественной войны и модели современного вооружения. Это позволило увеличить и расширить музейный фонд до 50 экспонатов.

В 2016 году музей получил благотворительную помощь от Союза предпринимателей «Поддержка» в размере 50 тысяч рублей: благодаря этому удалось приобрести макет ручного пулемёта Калашникова и автомат Калашникова.

В июне 2020 года были подведены итоги городского конкурса молодёжных проектов. Среди победителей конкурса — Ульяна Азарова, волонтёр «Боевого братства». На девушку огромное впечатление произвели музейные экскурсии и рассказы о подвиге советских солдат в Великой Отечественной войне. Она разработала программу, в которой рассказала о своём дедушке — пулемётчике 1268–го стрелкового полка. При форсировании реки Одер в 1945 году он один из первых установил свой пулемёт и вёл огонь по боевым точкам противника. За свой подвиг Степан Назарович Бобылёв был награждён орденом Красной Звезды. Проект Ульяна посвятила 75–летию Великой Победы, а денежные средства — 87 тысяч рублей — решила передать в музей на приобретение макетов оружия времён войны, таких как винтовка Мосина и пистолет–пулемёт Судаева.

Вахта памяти

На протяжении 12 лет ветераны Афганской войны и локальных конфликтов участвуют в поисковых работах в рамках всероссийской акции «Вахта памяти». С раскопок, которые велись в Новгородской области, в местах ожесточённых боёв времён Великой Отечественной войны, были привезены личные вещи бойцов Красной Армии.

– Такие поездки дают возможность пополнять коллекцию музея и делиться экспонатами со школьными музеями, — говорит Валерий Шабурин. — Нам хочется, чтобы молодое поколение помнило о войне, чтобы не забывало, какой ценой достаётся мир и как тяжело его сохранять. Часто обычные горожане приносят нам свои памятные изделия. Один из них — предприниматель Евгений Поляшенко. Благодаря ему в музее появились манекены и парадная военная форма морской пехоты, офицеров ВМФ и ВДВ, а также форма сотрудника норильского СОБРа.

Один из ценных музейных экспонатов — стеклянная фляга времён ВОВ. Большинство людей привыкли видеть их металлическими, но во время войны они делались из стекла, так как весь металл шёл на фронт. Она сохранилась чудом, благодаря тому что была без пробки. Флягу передал музею поисковик Евгений Нарушевич, который нашёл раритет в Новгородской области во время экспедиции около трёх лет назад. Сначала он наткнулся на пряжку ремня, продолжил копать дальше и добрался до подсумка с патронами, рядом с которым лежала фляга. Другая ценность — простой латунный крестик. Поисковики обнаружили тело солдата, он крепко зажал в руке крестик, как будто молился.

Есть в экспозиции предметы, сделанные в память о людях, например, о герое Советского Союза Игоре Чмурове, служащем войск ВДВ. Он участвовал в боевых действиях в Афганистане, получил звание героя за бой на высоте, где сдерживал наступление моджахедов. Теперь в музее есть его фигура – в оригинальной форме со всеми знаками различия. Манекен в форме сотрудника МВД ветераны между собой называют «Юрий Александрович» — в честь Юрия Кононченко, который в составе сводного отряда МВД участвовал в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.

В тему

Экскурсии

Февраль — самый насыщенный месяц в музее. В тесном партнёрстве с управлением общего и дошкольного образования администрации Норильска на протяжении трёх лет здесь в рамках учебных сборов для юношей десятых классов проводятся экскурсии. К сожалению, в этом году из–за пандемических ограничений посмотреть экспозицию смогут только норильчане. У посетителей из Талнаха и Кайеркана такой возможности нет. Учебные сборы в этот раз пройдут для 325 человек (ранее они собирали до 500 подростков).

Увидеть экспозицию могут и другие школьники. Тем более что информационная наполняемость экскурсий зависит от возраста группы: чем младше, тем более деликатно и без лишних деталей рассказывается об истории — от призывников и взрослых горькой правды о войне уже не скрывают.

Другие проекты

Важная задача сейчас — создание музея боевой славы в Кайеркане. Накануне Дня вывода войск из Афганистана в Молодёжном центре (ул. Школьная, 10) района была развёрнута небольшая экспозиция, посвящённая 32–летию с момента этого события. Официальное открытие филиала ещё впереди, но уже сейчас кайерканские школьники могут посетить выставку в рамках учебных сборов. В планах — открыть такой же музей и в районе Талнах.

Параллельно деятельность музея боевой славы развивается и в социальной сети Facebook. На сегодняшний день подписчиками страницы стали 1041 человек.

В 2021 году ветераны «Боевого братства» планируют участвовать в конкурсе Фонда президентских грантов. Полученные средства, в случае победы, направят на расширение музея — приобретение новых экспонатов и реликвий.

Узнать больше о музее боевой славы, событиях и экскурсиях можно: