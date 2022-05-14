Будем реалистами

Ваши предложения?

Виталий Волков, руководитель казанской архитектурной компании «Мириада Групп», сразу расставил приоритеты: на участке площадью 119 000 м кв. — четыре больших двора, и именно они станут ключевыми зонами будущего преображения. Важно сохранить доступ в каждый, наделив их при этом новым функционалом.

– Как сегодня выглядит улица Мира, все горожане знают: фасады домов примерно в одинаковом среднем состоянии, во дворах — асфальтовые поля, практически не имеющие иных функций кроме парковки; редко встречаются игровые комплексы. В целом пространства используются нерационально. Улица безлика, на ней мало точек притяжения, лишь стилистически разрозненные торговые павильоны, — сухо резюмировал ситуацию он.

Для каждого элемента преображения архитекторы предложили своё решение. Так, дворы на новом генплане разделены на зоны: в каждом размечены места под парковки, рассчитанные по численности проживающих людей. Ближе к подъездам расположены детские и спортплощадки, а также зелёные насаждения. Поскольку улица на 70% станет пешеходной, важно было продумать пути проезда во дворы.

– Детские площадки должны соответствовать стандартам безопасности в условиях Севера. Их цветовая гамма будет сочетаться с районом расположения. Для малышей предлагаем установить песочницы, игровые обучающие панели, качели, теневые навесы или домики. Для детей постарше — крупные игровые комплексы. Для детских площадок во дворах идеально подойдёт сыпучее покрытие, а не из резиновой крошки. Песок практичен, он недорогой в обслуживании, зимой не превращается в болото. Резиновая крошка же хороша на спортплощадках, так как она поглощает шум. Кстати во дворах мы рекомендуем установить гимнастические тренажёры для индивидуальных занятий. А вот площадки для шумных командных видов спорта лучше выносить в общие зоны, рядом со школами например, — рассказал Виталий Волков.

Единый облик улице придаст цветовая гамма. Монотонные фасады предложено разбить на цветовые блоки. Такой приём поможет визуально преобразить массивные коробки, они будут выглядеть менее громоздко. Этот стиль также предстоит примерить встроенным и отдельно стоящим торговым павильонам.

– Регламентируем расположение вывесок на улице, некоторые крупные баннеры потребуется убрать или подогнать их вид под общий стиль. Важная часть территории — арки. Сквозь них ежедневно проходят жители улицы, проезжают машины, но пока это тёмные участки, лишённые дополнительных функций. Мы предлагаем сделать их светлыми и узнаваемыми, например, при помощи муралов или граффити, которые также подойдут и для преображения дворов улицы, — объяснил Виталий Волков. — У каждого двора есть своя история, рельеф, особенности. В благоустройстве их можно подчеркнуть добавлением красок, росписями на глухих торцах домов, арт–объектами.

Озеленение также должно освежить образ улицы Мира, считает Алмаз Даминов, архитектор «Мириада Групп». Климат здесь диктует свои правила, но проектировщики уверены, что в Норильске возможно вырастить и высокоствольные деревья:

– Судя по историческим фото, деревья тут были и крупные. Эту тему мы обсуждали с норильским дендрологом. Подходящими породами считаются ивы, карликовые берёзы, ели, из цветов и кустарников — шиповник, рододендрон, спирея, бархатцы. Также предлагаем формировать приподнятые клумбы, которые можно использовать и для отдыха жителей, если снабдить их лавочками. Предлагаем сделать клумбы круглыми, чтобы не опасаться сбить углы при очистке снега.

Создать уют и ощущение безопасности призвано освещение. Эта задача возложена на парковые опоры высотой от 4 до 6 метров (с подземной прокладкой кабеля). Удачным вариантом станет разноуровневое освещение, считают специалисты. Подсветку получат и дома — по примеру Ленинского проспекта.

Завершить образ ухоженных дворов должно устройство крытых площадок для сбора мусора. Это защитит от разбрасывания отходов ветром.

Изюминкой улицы станет организация небольшого катка, в том числе летнего, а также сцены для выступлений.

– Поскольку улица будет преимущественно пешеходной, на ней появятся тёплые павильоны, игровые площадки, навесы, небольшая сцена для выступлений. Центральную часть улицы Мира и зону за театром предлагаем вымостить брусчаткой или иной тротуарной плиткой. Всё это будет привлекать жителей города, на ней захочется гулять, — надеются архитекторы.

Есть возражения!

Не все предложения архитекторов понравились горожанам, собравшимся на представление нового генплана улицы Мира. Особенной критике подверглась идея посыпать песком детские площадки. Евгения Шенделова, представитель УК ЖКС, отметила, что с этим материалом, напротив, слишком много работы:

– Песок надо перед каждым сезоном собирать, просеивать, очищать. У нас не примут в эксплуатацию ни одну площадку, пока специалисты Роспотребнадзора не проведут анализ проб песка на его безопасность. Кроме того, наверняка некоторые жители станут выгуливать на нём собак. Лучше сделать отдельные песочницы для малышей, которые родители могут закрыть при необходимости.

Не одобрили и идею зонирования дворов, где в каждом есть и парковочная, и игровая, и зелёная, и спортивная зоны. Это сильно сузит площади для складирования и очистки снега. Его количество архитекторы, по мнению слушателей, явно не учли.

– По требованиям к оформлению парковок: они должны располагаться не ближе чем в 25 метрах от жилых домов и в 50 метрах от детской площадки. В данном проекте расстояние не соблюдено. Не думаю, что и сами жители будут выдерживать зонирование: оставлять машины начнут как на парковочных местах, так и на иных свободных, — рассказал начальник отдела организации дорожной деятельности управления городского хозяйства Валерий Цыбульский.

– В итоге мы получим пробки во дворах, «подснежники» и кучу жалоб от жителей, — добавил представитель полиции.

Вызвало вопросы и то, как жители будут добираться в свои дворы в дни закрытия Ленинского проспекта на праздники, если бОльшую часть улицы Мира планируется сделать пешеходной. И главное — не получится ли так, что после обновления улицы и наведения красоты потребуется ремонт центрального коллектора?

Модерировавшая встречу Виктория Чуланова, заместитель директора Агентства развития Норильска по развитию городской среды, отметила, что такой вариант событий вряд ли возможен. Этот проект будет реализовываться в координации со службами, ведущими иные работы по обустройству города: «Мы разбиваем нашу работу на три этапа. В этом году начнём с ремонта фасадов, далее обустроим пешеходную улицу, затем займёмся наполнением дворов».

Много возражений вызвало предложение установить игровые и спортплощадки в каждом дворе. По мнению жителей, это бессмысленно, поскольку их быстро занесёт снегом, и по девять месяцев в году они не будут выполнять свою функцию: «Лучше сделать более крупные площадки, но не в каждом дворе, и они должны очищаться. Ещё вариант — площадка на подиуме. Чем выше она будет располагаться, тем лучше будет выдуваться».

Прозвучала также идея сделать их разборными и убирать на зиму на склады. Против этого выступили уже коммунальщики — по словам представителей одной из управляющих компаний, это чревато тем, что ряд площадок не будет принят комиссией, поскольку на них всё должно быть строго регламентировано.

Усомнились и в целесообразности открытия катка: летний вариант единогласно одобрили, а зимний требует мест, где можно будет согреться, переобуться, сходить в туалет.

Не самой удачной идеей сочли некоторые слушатели и простое колорирование фасадов:

– Нужно им придавать принципиально иной вид, по примеру хрущёвок в Калининграде, а не просто красить. Иначе этой красоты хватит на пару лет. Это должно быть визуально «вкусно». Хочется увидеть настоящее место притяжения, куда специально идёшь фотографироваться. И вообще, весь этот проект хорош для лета. А зимой будет куча снега, «каша» из машин и снежных гор, — не щадили архитекторов норильчане.

Начало положено

И всё же, пусть и с масштабными возражениями и обсуждениями, но первая презентация проекта состоялась. Архитекторы отметили, что важно услышать мнение жителей, ведь именно норильчанам жить в обновлённом пространстве, и обещали учесть все замечания.

Чтобы собрать максимум мнений, архитекторы создали Telegram–канал — norilskmira. Здесь от горожан ждут новых идей, а специалисты готовы обсуждать их, отвечать на вопросы, принимать критику. Каким будет результат, мы узнаем уже в конце мая — начале июня, когда представители «Мириада Групп» прилетят в Норильск, чтобы представить конечный проект преобразования улицы Мира.

На самой улице уже началось возведение лесов для ремонта фасадов, так что обновление улицы Мира обязательно произойдёт. А вот насколько масштабное — увидим.