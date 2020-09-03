Сотрудники МВД сообщают о новом случае мошенничества в городе. На этот раз заявление поступило от женщины пенсионного возраста, с её банковской карты похитили более 67 000 рублей. По её словам в прошлом месяце ей поступил звонок от якобы сотрудника «Сбербанка», который предложил ей защитить денежные средства от несанкционированного снятия. Защита заключалась в том, что женщина должна установить неизвестное приложение на мобильный телефон, которое будет блокировать попытки кражи средств с карты. Но после установки приложения с её карты сразу списали значительную сумму денег.

На данный момент следователи ОМВД России по Норильску возбудили уголовное дело в отношении 51-летней норильчанки по статье 159 часть 3 УК РФ «Мошенничество, совершённое с причинением значительного ущерба гражданину». Согласно статье женщину ждёт наказание в виде лишения свободы сроком до шести лет.

Полиция напоминает, будьте бдительны и не доверяйте лицам, которые заставляют вас устанавливать неизвестные программы на мобильный телефон. Если вы попали в ловушку к мошенникам, то незамедлительно сообщите об этом в полицию по телефону 102.