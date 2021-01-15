Будьте внимательны, мошенники могут звонить с подменных телефонных номеров

Женщина обратилась в полицию и сообщила, что ей поступил звонок с московского номера, который определился как номер одного из банков. Мужчина представился сотрудником банка и спросил, не совершала ли женщина какие-либо операции по переводу денежных средств. На отрицательный ответ и на то, что собеседница не может говорить, «сотрудник» банка предложил перезвонить в удобное время.

При повторном звонке мошенник предложил женщине перевести средства на «безопасный» счёт и заблокировать. Для этого потерпевшей необходимо было сообщить коды безопасности, которые она получила по СМС, что она и сделала. Как выяснилась, данная карта была кредитной, и пользовались ею не часто. Потому норильчанка была уверена, что заблокировала её, и не переживала за денежные средства.

Аналогичный звонок поступил ей практически через месяц, но только от другого «банка». По той же схеме мошенники списали деньги с другой карты пострадавшей. Но на этот раз, когда увидела СМС о списании денежных средств, женщина бросила трубку и позвонила в банк. И тогда она поняла, что попала на уловку мошенников.

Всего женщина потеряла около 150 тысяч рублей. Пострадавшая знала о данной схеме мошенничества, но звонок не вызвал у неё подозрения, так как номер был схож с банковским.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета». Ведётся расследование.