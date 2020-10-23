Будущее за маркетингом

Муниципальное казённое учреждение «Управление потребительского рынка и услуг» приглашает норильчан принять участие в обучающей сессии на тему «Маркетинг будущего: продвижение в социальных сетях и тестирование новых идей».

Спикер Алексей Молчанов — бизнес-тренер компании B&B (г. Красноярск). Обучение пройдёт в формате онлайн-конференции (сервис онлайн-конференций Zoom). Участие в конференции бесплатное.

Для регистрации необходимо предоставить личную информацию (Ф. И. О., номер мобильного телефона, адрес электронной почты) посредством мессенджера WhatsApp по номеру +7-913-526-78-84 или по e-mail: ShatalovaTA@norilsk-city.ru. Подробную информацию также можно получить по телефону (3919) 43-71-90 (доб. 2209, 2215, 2213, 2217).

В соответствии с требованиями Федерального закона N 152-ФЗ необходимо заполнить согласие на обработку персональных данных и направить по указанным контактам. Форму можно скачать на сайте www.upriu.ru в разделе «Новости и объявления»».