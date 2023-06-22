Будущие магистранты могут подать документы на две новые программы обучения

Федеральная служба в сфере образования и науки провела экспертизу двух образовательных программ магистратуры ЗГУ — «Производство строительных материалов, изделий и конструкций» (08.04.01) и «Металлургия цветных металлов» (22.04.02).

Экспертная группа Рособрнадзора проверяла соответствие качества образования по следующим аккредитационным показателям: наличие электронной информационно-образовательной среды, доля научно-педагогических работников, наличие внутренней системы оценки качества образования и результаты диагностической оценки, которую проходили магистранты в период аккредитации. Результат порадовал всю команду университета: и металлурги, и строители набрали по 135 баллов при минимальных 90. Таким образом, обе магистерские программы успешно прошли государственную аккредитацию.

«Заполярный университет подтвердил высокое качество образовательных программ, — подчеркнул Виталий Игнатенко, проректор по образовательной деятельности и молодёжной политике. — Это действительно важный этап для всех нас, и его успешное прохождение является закономерным следствием профессиональной и слаженной работы коллектива. Я благодарен каждому сотруднику за добросовестный труд и ответственное отношение к общему делу. Качество образования и высокий уровень подготовки будущих специалистов — это то, чем ЗГУ может гордиться. И теперь это подтверждено на всех уровнях».

Магистратура — это второй уровень высшего образования, созданный для тех, кто хочет получить новые компетенции и дополнительные точки роста либо вообще радикально изменить свой карьерный трек. Магистранты-строители проводят различные исследования, касающиеся составов бетонов и технологий получения материалов. Металлурги решают практико-ориентированные задачи на заводах «Норникеля», например в Центре инженерного сопровождения производства.

Сейчас в приёмной комиссии ЗГУ полным ходом идёт набор абитуриентов в магистратуру. На «Строительстве» есть 25 мест, 15 из которых бюджетные (очно). Можно поступить и на очно-заочную форму обучения. Эти 10 мест платные. На «Металлургии» также 25 мест, все платные (группа из 10 магистрантов будет учиться очно, ещё 15 человек — очно-заочно).

Для поступления будущим магистрантам нужно подать документы в приёмную комиссию в Молодёжном центре (ул. Советская, 9а, кабинет 1.05) и сдать вступительные испытания в форме тестирования.

Уточнить детали можно по телефону +7 (3919) 38-85-85.