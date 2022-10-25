Будущие руководители общественно-культурного центра «Башня» приступили к обучению

В течение 10 месяцев 21 норильчанин и 11 иногородних специалистов, в числе представители сферы искусства и ивент-индустрии, урбанисты и общественные деятели, будут учиться управлению общественным пространством во время online- и offline-тренингов и стажировок на успешно функционирующих креативных площадках России (Москва, Красноярск, Калининград, Екатеринбург и др.).

«Создаваемому общественно-культурному центру необходим новый формат управления. Этому нужно учиться, в том числе перенимая лучший опыт коллег. Обучение будет идти параллельно с масштабным ремонтом в самом здании «Башни». Участники серии тренингов приобретут необходимые компетенции, предложат финансовую модель общественного пространства и разработают событийную повестку», – поделился директор Агентства развития Норильска Максим Миронов.

«Башня» станет местом приятного и полезного времяпрепровождения. В будущем здесь могут появиться школа архитекторов, философский или поэтический клуб. А уже сейчас в зоне кафе запланировано место для проведения кулинарных мастер-классов. Мы провели переговоры с нашим гастрономическим сообществом, и очень приятно, что есть желающие посотрудничать», – рассказала заместитель директора АРН по развитию городской среды Виктория Чуланова.

«Нам бы хотелось, чтобы и в Норильске появились команды, которые будут придумывать новые смыслы пустующим помещениям, – рассказывает директор по регионам креативной экосистемы «Флакон» Михаил Егошин. – Самое важное в управленце – это инициативность и набор общих предметных компетенций. На тренингах мы будем развивать навыки проектирования, умение создавать события, работать и в коллективе, и с внешней аудиторией. Далее во время стажировок в разных креативных пространствах страны каждый выберет свою зону ответственности, будь то создание событий, маркетинг или что-то другое».

Курс обучения состоит из 26 модулей. Первый из них стартовал со знакомства с самой «Башней», которая развернулась в здании бывшей научно-технической библиотеки на Ленинском проспекте, 1.

«Начать наше обучение с экскурсии по будущей “Башне” – хорошая идея. У меня сразу зародились мысли о том, как можно наполнить это пространство и грамотно его зонировать. Появилась задумка развивать иммерсивный театр и проводить различные перформансы, – отметила Арина Попова из Москвы. – Я работаю продюсером. Полгода жила и работала в Мексике. Мои навыки однозначно будут полезны здесь. Переезд не пугает. Всё вокруг – от природы до архитектуры – буквально гипнотизирует меня. Знакомые, которые тоже бывали в Норильске, рассказывают, что самое интересное здесь – люди. И это правда! Они все разные, интересные и легко идут на контакт. Так что мама уже вяжет тёплые костюмчики моей собаке».

«Интересный факт: в 1942 году в городе открылся Дом инженерно-технических работников, который являлся культурным центром и, можно сказать, первым общественным пространством. И вот, 80 лет спустя, мы приступаем к созданию общественно-культурного центра нового формата. Это очень вдохновляет, и я рада быть в команде потенциальных управленцев!» – подчеркнула норильчанка Александра Молодцова.

Руководить «Башней», как ожидается, будут 10 человек. Остальные участники серии тренингов пополнят кадровый резерв управленцев других важных городских объектов. Открытие общественно-культурного центра «Башня» запланировано на конец 2023 года.