Буквы закона

В Государственной Думе также ожидается внесение ряда правительственных законопроектов, регулирующих вопросы территорий традиционного природопользования и общин коренных малочисленных народов. В целом, отмечен особый интерес со стороны парламента, комитета по делам национальностей к вопросам законодательного обеспечения прав коренных малочисленных народов.

Благодаря интернет-технологиям к дискуссии о законодательных вопросах в отношении коренных народов присоединились представители регионов, а также федеральные, региональные и местные органы власти страны. Столь широкое представительство, по мнению специалистов, говорит о прочных межрегиональных связях и готовности к совместной работе по защите и поддержке прав коренных малочисленных народов Севера. В свете принятых изменений в Конституции работа по совершенствованию законодательства о коренных малочисленных народах будет продолжена и в будущем.

В планах законодателей и активистов — обсудить злободневные темы, связанные с принятием в 2020 году норм о порядке учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, а также норм о возмещении ущерба, нанесённого коренным малочисленным народам Севера хозяйственной деятельностью организаций.