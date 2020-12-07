МАУ ИЦ «Норильские новости»

Буквы закона

Буквы закона

Главная / Новости / Общество

Буквы закона

Комитет по делам национальностей Госдумы РФ готовится к принятию парламентом в третьем чтении законопроекта, который наделяет правительство правом определять порядок утверждения алфавитов и правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Буквы законаБуквы законаБуквы закона

В Государственной Думе также ожидается внесение ряда правительственных законопроектов, регулирующих вопросы территорий традиционного природопользования и общин коренных малочисленных народов. В целом, отмечен особый интерес со стороны парламента, комитета по делам национальностей к вопросам законодательного обеспечения прав коренных малочисленных народов.

Благодаря интернет-технологиям к дискуссии о законодательных вопросах в отношении коренных народов присоединились представители регионов, а также федеральные, региональные и местные органы власти страны. Столь широкое представительство, по мнению специалистов, говорит о прочных межрегиональных связях и готовности к совместной работе по защите и поддержке прав коренных малочисленных народов Севера. В свете принятых изменений в Конституции работа по совершенствованию законодательства о коренных малочисленных народах будет продолжена и в будущем.

В планах законодателей и активистов — обсудить злободневные темы, связанные с принятием в 2020 году норм о порядке учёта лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, а также норм о возмещении ущерба, нанесённого коренным малочисленным народам Севера хозяйственной деятельностью организаций.

Текст Денис Кожевников
Фото Денис Кожевников
7 декабря в 17:05 550
АлфавитКоренные народы Севера
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также