Бытует мнение, что знакомства в интернете ничем серьёзным не заканчиваются…

Светлана служит в органах внутренних дел с 2009 года, но прежде с Дмитрием им не доводилось встречаться, поэтому поначалу девушка даже усомнилась в правдивости его заявлений. Стала наводить справки... Оказалось, что действительно такой сотрудник в норильской полиции есть, служит в ППС и недавно вернулся с обучения.

Светлана признаётся, что ещё с начала их переписки поняла: Дмитрий именно тот человек, которого она искала. А когда они наконец воочию встретились в Норильске, ещё больше утвердилась в своей мысли. Дмитрия тоже с первого взгляда покорила эта открытая, лучезарная девушка. И на день рождения Светланы он сделал ей предложение, от которого именинница не смогла отказаться.

Поженились ребята только через два с половиной года, в 2018-м. Шутят, что из-за службы всё никак не успевали подать заявление в ЗАГС. Через год после свадьбы у них родилась дочь.

Сегодня малышке Агате два года. Папа Дмитрий проходит службу в отделе по вопросам миграции, мама Светлана - в штабе. Они оба уверены, что главное в семейной жизни - взаимопонимание и уважение. Благодаря такому отношению друг к другу, а ещё обоюдной поддержке у них всё получается.

А ещё Дмитрий очень любит напоминать Светлане о семейных годовщинах сюрпризами и цветами, потому что супруга склонна к забывчивости. Пожелаем ребятам никогда не забывать о семейных радостях и сохранить теплоту домашнего очага на долгие годы.