Бывшая сотрудница правоохранительных органов оштрафована за махинации с разрешительными документами

Преступление было раскрыто во время проверки соблюдения режима пребывания иностранных граждан на территории Норильска. Как выяснилось, с 2017 по 2019 год женщина организовала нелегальный въезд в город не менее чем 92 иностранцам, подделывая разрешительные документы. Мотивом действий в каждом случае являлось получение взятки.

Подсудимая была признана виновной в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ и целого ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

С учётом отсутствия работы и наличия у неё на иждивении престарелой матери, по совокупности преступлений путём частичного сложения женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.