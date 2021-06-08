МАУ ИЦ «Норильские новости»

Бывшая сотрудница правоохранительных органов оштрафована за махинации с разрешительными документами

Бывшая сотрудница правоохранительных органов оштрафована за махинации с разрешительными документами

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Бывшая сотрудница правоохранительных органов оштрафована за махинации с разрешительными документами

По данным транспортной прокуратуры, женщина превысила полномочия должностного лица, а также в 14 случаях покушалась на получение взятки. «Такса» составляла 5 тысяч рублей.

Бывшая сотрудница правоохранительных органов оштрафована за махинации с разрешительными документами

Преступление было раскрыто во время проверки соблюдения режима пребывания иностранных граждан на территории Норильска. Как выяснилось, с 2017 по 2019 год женщина организовала нелегальный въезд в город не менее чем 92 иностранцам, подделывая разрешительные документы. Мотивом действий в каждом случае являлось получение взятки.

Подсудимая была признана виновной в совершении одного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ и целого ряда преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291.2 УК РФ.

С учётом отсутствия работы и наличия у неё на иждивении престарелой матери, по совокупности преступлений путём частичного сложения женщине назначено наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей.

Фото Денис Кожевников
8 июня в 18:03 370
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