Быть новым починам!

Любите свой город!

«Закончился 1953 год... Он принёс много успехов нашей Родине. На её карте появился новый город — наш город! Ему от роду всего несколько месяцев, но он уже живёт большой и кипучей жизнью. Во мраке полярной ночи город и его предприятия горят тысячами электрических огней, и свет их виден далеко в тундре» — так начинается первый в 1954–м номер «Заполярки». И на протяжении всего года в газете «работает» рубрика «День нашего города». В ней — рассказ о тружениках Норильска и об их производственных успехах, об очистке дорог от снега, новых клубах и литературных вечерах, о норильских магазинах и об отдыхе на Вальке. И даже о том, что «у 29–летней Галкиной Валентины Никитичны, жены рабочего т. Ященко, родились три девочки весом 2800 граммов, 2450 и 1700. Дети родились здоровые и нормальные».

А вот упоминаний о праздновании Дня города мы не нашли... В «старой» «Заполярной Правде» написано о том, как Норильск отметил праздник песни, всесоюзные дни физкультурника, молодёжи, здоровья, железнодорожников, День международной солидарности трудящихся и многие другие популярные в те времена дни, а о мероприятиях, чаще всего это собрания и шествия в честь дня рождения нашего города, — ни слова. Видимо, при том количестве значимых для всех советских граждан праздников «местечковым» места не было. Но призывать горожан любить и беречь Норильск газета не уставала, как пример — одна из статей с говорящим заголовком «Любите свой город!»:

«У нас имеются все возможности сделать наш город лучшим в Красноярском крае. Но когда ставится такая задача, надо понимать, что в новом городе надо жить по–новому! Известно, что можно построить очень хороший дом со всеми удобствами, но через месяц–два этот дом превратить в такой, что в него будет противно заходить... Но любить свой город — это не только беречь жилой фонд. Надо любовно относиться ко всему, что составляет общественную ценность, что украшает город, делает его красивым и уютным. Следует беречь, как своё родное, каждый кустик зелёных насаждений, каждый цветок, выращенный с большим трудом в Заполярье. Любить свой город — это решительно бороться с хулиганством! Вот взять хотя бы рынок, который в последнее время наводнён всякими гадалками и другими шарлатанами. И там по–прежнему тот же слепец со «смаком» поёт под гармошку разную похабщину. И это никого не беспокоит, словно так и надо. Давайте же по–настоящему любить свой молодой и растущий город!».

Медведям тут не место

Если говорить о Дне металлурга, тут всё понятно: этот праздник, который надлежало отмечать в третье воскресенье июля, был учреждён указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 сентября 1957 года. И первые упоминания о нём — в «Заполярной Правде» 1958 года выпуска, за месяц до торжества:

«20 июля — День металлурга. У советских людей есть замечательная традиция — встречать праздники трудовыми подарками. Вот почему сейчас на металлургических заводах города — особенный трудовой подъём. Плавильщики и конвертерщики, загрузчики и крановщики, катодчики и фурмовщики — люди всех специальностей готовятся к своему празднику — Дню металлурга. Они взяли конкретные обязательства и делом подкрепляют своё слово. К чести металлургов с начала этого года коллективы заводов: никелевого, медеплавильного, кобальтового и платиноидов — работают ритмичнее, выдавая так нужные стране тонны сверхплановых цветных металлов».

Заметка «Медведь на площади», также опубликованная в 1958 году в преддверии профессионального праздника большинства норильчан, сегодня может являться лишним подтверждением того, что установленный в прошлом году на Гвардейской площади памятник металлургам Норильска городу и горожанам был крайне необходим, и уже давно. Вот только возникает вопрос: «А куда делись животные?» Но обо всём по порядку:

«Приятно, когда площадь украшена красивой скульптурой или монументом, выражающими ратную или трудовую славу нашего народа, памятную дату, наконец, специфическую особенность города. Очень долго на Гвардейской площади вообще ничего не было. Затем появилась цветочная клумба, которая радовала глаза норильчан в короткое заполярное лето. Недавно на ней появился аляповатый медведь, держащий в когтях убитого моржа... По мнению авторов этого «монумента», он, видимо, должен выражать географическую специфику Норильска и служить символом Заполярья. Принципиально мы не против медведей. Пусть они вместе с другими представителями фауны Крайнего Севера радуют взоры детей в парке и на площадках. А оформление одной из двух площадей индустриального Норильска должно соответствовать её названию — прославлять гвардейцев воинского или трудового подвига».

Это — металлурги

А эти заметки — уже по следам «праздника металлургов Норильска, который отмечался впервые и очень широко»:

«Щедрое июльское солнце заливает просторный зал Дома физкультуры. В зале всё меньше и меньше остаётся свободных мест. Их занимают весёлые, нарядные люди. Это — металлурги. Люди, испытанные огнём, они собрались сюда, чтобы дружно встретить свой праздник — День металлурга. Отстояв вахту у горячих конвертеров, многоподовых и отражательных печей, они внимательно слушают докладчика — главного металлурга комбината В. А. Дарьяльского. Он называет всё новые и новые цифры — свидетельство небывалого развития отечественной металлургии. Слушаешь их и видишь, как проясняются и молодеют лица мастеров металла, такие сосредоточенные и напряжённые, когда идёт плавка.

...И вот раздались звуки пионерского марша. Между рядами проплыло Красное знамя, зашелестели букеты цветов и зелени, и словно стая белых голубей влетела в зал — металлургов пришли приветствовать юные пионеры:

Привет вам, творцы

Драгоценного никеля!

Медеплавильщикам –

Честь и поклон!

Вашим жарким трудом,

Напряжением огненным

Студёный Таймыр озарён.

Торжественное собрание, посвящённое Дню металлурга, закончилось большим концертом Красноярского ансамбля песни и пляски».

«Слава передовикам социалистического соревнования, удостоенным высоких наград! Награда обязывает мастеров металла трудиться ещё лучше, ещё производительнее, бороться за каждую тонну металла. Пусть наша Отчизна станет ещё могущественнее, пусть выше поднимаются искусственные спутники земли, унося в себе и частицу норильского металла!

Почётно и радостно получать награды. Однако они не должны послужить поводом для самолюбования и самоуспокоения. Это чуждо советским людям».

И в продолжение темы, какими должны быть советские люди, в частности норильские металлурги:

«Железное здоровье и железные нервы, стальные мышцы и стальная воля, золотые руки, золотые кудри (у некоторых — серебро на висках) и золотой характер, металлические нотки в голосе — в общем, сразу чувствовалось, что это человек твёрдого сплава».

А кому не место в нашем городе:

«Стилягам не место в Норильске! За последнее время на улицах города появилось много парней и девушек, производящих своим внешним видом дикое впечатление. Что за одежда, что за манеры! Платья — просто стыд, тарзаньи причёски, хвосты на головах, петушиные балахоны, брючки «дудочки». Развинченная, вихляющаяся походка, циничные жесты и выкрики. Это — стиляги. Они свили себе гнёзда в общежитиях ИТР, в клубе посёлка Заозёрный, отплясывают дикарские танцы на площадях. Давно известно, что Алискевич с молокозавода, Паршин с медеплавильного, студент техникума Сафронов и другие являются отъявленными стилягами. Похабнейшие танцы, попойки, порнография — вот чем занимаются стиляги, выдавая все эти позорнейшие «увеселения» за последнее слово культуры, втягивают в оргии доверчивых простаков».

Отеческая забота

Во второй год празднования Дня металлурга, в 1959–м, торжества были ещё более масштабными, потому что «в металлургии Заполярья началась новая эра: норильские металлурги выплавили электродуговым способом первую партию штейна».

«...А наутро почтальоны принесли в квартиры металлургов почтовые открытки, отпечатанные в местной типографии. На одной стороне открытки — изображение металлурга, на другой — надпись: «Уважаемый товарищ! Дирекция, партбюро и заводской комитет поздравляет Вас и Вашу семью со Всесоюзным праздником — Днём металлурга. Желаем доброго здоровья и новых производственных успехов!»

Причём не только открытками и наградами радовали тогда производственников:

«Свой праздник многие семьи рабочих никелевого завода встречают на новом месте. 44 комнаты получили мы (а статью пишет С. Рождественский, зам. директора завода) в подарок от строителей в доме № 111. Длительное время в балке проживала семья резчика из цеха электролиза никеля. Сейчас же она живёт в двух светлых просторных комнатах. Квартиры получили также старший дежурный ванн, плавильщик, электрик, шихтовальщик, аппаратчик и многие другие. Всего в этом году никельщики получат 900 кв. метров жилой площади. На отеческую заботу государства металлурги отвечают самоотверженным трудом».

Пусть шумит листва!

Год 1963–й. Городу Норильску 10 лет. В июльских номерах «Заполярки»: 70–летие Вальтера Ульбрихта, председателя государственного совета ГДР; выступление Фиделя Кастро; Великая ассамблея женщин нашей планеты; посещение Н. С. Хрущёвым берлинских станкостроителей; трудовые будни норильчан, производственные успехи, быт; подготовка ко Дню металлурга и 60–летию КПСС; статья к 1100–летию Смоленска... О юбилее Норильска — ни слова. Видно, не дорос ещё город до праздничных мероприятий в свою честь. Но это не значит, что о нём не заботятся — помимо строительства новых домов, дорог, предприятий и учреждений большое внимание уделяется убранству города, его озеленению. Притом в каждой статье, посвящённой облику Норильска, призыв сделать город ещё краше, ещё уютнее:

«Наш город совсем юный. Буквально на глазах выросли корпуса жилых домов, плавательный бассейн, новые магазины. Смотришь на всё это, и душа радуется. Но вот беда. Плохо мы заботимся о внешней культуре улиц, дворов, домов и мест массового отдыха. Нужно ещё больше урн и скамеек, ещё больше клумб и зелёных насаждений».

«Наступило короткое заполярное лето. Любители купания и гребли спешат на Долгое озеро. В погожие солнечные деньки «население» озера достигает нескольких тысяч. Сейчас на Долгом можно хорошо отдохнуть; лодочная станция спортивного клуба «Заполярник» располагает значительным парком гребных судов. Более 120 лодок готовы для проката, свыше 30 спортивных судов выделено для тренировки спортсменов. И уже не первый год на страницах нашей газеты ставился вопрос о благоустройстве пляжа. Но до сих пор в этом отношении сделано очень мало. В Норильске должен быть хороший пляж с навесами, спортивными площадками и частичным песочным покрытием берега».

«Озеленение — наглядный показатель общей культуры и благоустройства города. На Севере сохранение естественной растительности приобретает особенно большое значение, так как возобновление её является длительным и трудным делом. Вырубка любого дерева и куста в окрестностях Норильска и Талнаха должна производиться только при согласовании с Норильским отделением общества охраны природы. При необходимости такой вырубки предприятие уплачивает государству за деревья. Если уничтожение деревьев произведены самовольно, виновник уплачивает штраф. Очень надеемся, что директор Норильского горно–металлургического комбината тов. Долгих издаст приказ, обязывающий всех руководителей при строительстве и прокладке дорог беречь каждое дерево и куст. Пусть шумит листва в Норильске!».

Горячий стаж города

И в 1973–м, в год 20–летия Норильска, об этом событии нет информации, но зато в День металлурга уже пишут о том, что это праздник — всех горожан:

«Мы говорим: норильский никель, норильская медь, норильский кобальт. И это правильно. В каждую тонну продукции нашего комбината вложен громадный труд всего многотысячного коллектива норильчан, будь они горняками или строителями, транспортниками или энергетиками...»

И вот наконец–то находим на первой полосе: «У нас сегодня День рождения. Норильску — 25. 15 июля 1953 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР посёлок Норильск Дудинского района Таймырского национального округа Красноярского края был преобразован в город краевого подчинения с присвоением ему наименования — город Норильск».

В номере за 15 июля 1978 года юбилею города посвящены большинство статей. И в каждой из них обязательно упоминается и комбинат. Потому что «он — особенность Норильска, его главная достопримечательность и одновременно сущность города. И для того чтобы постичь её, эту сущность, нужно жить и работать в Норильске. Да, Норильск влечёт работой. Постоянной занятостью, желанием ощутить себя нужным. Работа — вот гордость норильчан. Именно работа побеждает полярную ночь, объединяет нас в одно целое и даёт нам смысл жизни в нашем городе».

«Два праздника, слившись воедино, пришли на норильскую землю. Сегодня нашему городу «стукнуло» четверть века. Завтра все мы, норильчане, будем отмечать День металлурга. Все — потому, что любой из нас, будь он железно- дорожник, повар, токарь, закройщик, связист... словом, каждый так или иначе причастен к простому и великому чуду — рождению норильского металла. С февраля грозного сорок второго года держат свою огненную вахту норильские металлурги. Во все концы страны, за рубеж идёт продукция Норильского комбината. Причём продукция отличная! Сегодня по улицам Норильска ходят сотни туристов. Ходят и удивляются: «И это Заполярье? Жарко — как в Сочи, уютно — как дома». И нужно просто пожить здесь, на собственном опыте убедиться, что Север остаётся Севером, даже если два раза в неделю самолёты привозят сюда гвоздики...»

«Если говорить сегодня о Норильске как о человеке, то можно представить его так: симпатичный, физически крепкий парень, достаточно образованный, он многое знает и умеет плавить металл, добывает руду, строит. Любит театр и искусство вообще. То есть зрелость к нему уже пришла...»

«В честь юбилея города и комбината в ДК состоялся слёт передовиков производства. Большому празднику — большое искусство: Красноярский Государственный ансамбль танца Сибири выступил перед собравшимися на слёт. Праздник продолжился и 16 июля. Свои дары предложила летняя ярмарка. Спортивные баталии развернулись на аренах стадиона «Заполярник», на озере Долгом состязались водные лыжники, на турбазах отдыхали те, кто стоял на вахте накануне. А потом город металлургов зажил своей обычной жизнью. Норильчане заступили на вахту второго полугодия десятой пятилетки — пятилетки эффективности и качества. Жизнь подсказывает: быть новым починам, новым передовикам, новым высотам!».

Норильчанин

Только-только весеннею ранью

Солнце тундру начнёт ласкать,

Едет наш земляк норильчанин

К морю Чёрному счастье искать.

Ищет счастье он

В парках и в пальмах,

И в солёной морской воде.

И вздыхает порой печально:

– Видно, счастья здесь нет нигде.

Ловит хитрое счастье руками,

Но у счастья завидная прыть;

Знать, оно под семью замками,

А замки те не просто открыть.

И, обласканный вволю лучами,

Как индус от загара весь,

Возвратится домой норильчанин,

И, о чудо! А счастье-то здесь!

Вот оно под ручищею крана,

Бронзовеет кирпичной стеной,

Бродит счастье судьбою желанной

Той, талнахскою, стороной.

И велению чувств повинуясь, скажет так,

Разволнованный вдрызг:

– Вот и снова тобой я любуюсь,

Здравствуй, счастье моё, – Норильск.

А. Смекалин, 1968 г.