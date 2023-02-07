Бывшая председатель местного общества инвалидов получила условный срок

Напомним, с 25 марта по 25 июля прошлого года 39-летняя подозреваемая, занимая руководящую должность, украла крупную сумму денег. Имея доступ к расчётному счёту организации, она перечисляла с него денежные средства на собственный счёт. При этом в платёжных поручениях она указывала ложные сведения о целях проведённых операций (хозяйственные расходы, мероприятие, канцелярские товары и ремонт оргтехники).

Общий ущерб составил 1,7 млн рублей.

Поводом к проверке послужила задолженность организации по заработной плате за апрель 2022 года перед временно трудоустроенными гражданами по муниципальной программе.

В отношении обвиняемой было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение). Обвиняемая свою вину признала полностью, в рамках расследования уголовного дела она компенсировала более 1,2 млн рублей.

По решению суда ей назначено три года лишения свободы условно и испытательным сроком три года.

Приговор не вступил в законную силу.