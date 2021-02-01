«Бывших норильчан не бывает»

Глава города Норильска Дмитрий Карасев встретился с представителями землячества норильчан в Красноярске. Они обсудили, как возобновить связь землячества с норильчанами.

Глава Норильска рассказал, что в 2011 году между Министерством регионального развития РФ, правительством Красноярского края, администрацией Норильска и ПАО «ГМК «Норильский никель» было подписано соглашение о содействии переселению жителей Норильска и Дудинки до 2020 года. Реализация соглашения обеспечила переселение 8219 семьям. На продолжение действия этой программы финансирование также предусмотрено в рамках мероприятий комплексного плана социально-экономического развития до 2035 года.

«Действительно, благодаря программе многие норильчане поменяли своё место жительства и переехали на материк. Часть из них живёт теперь в Красноярске, где сегодня и действует землячество, которое объединяет несколько тысяч норильчан и дудинцев. Они, в свою очередь, получают социальную поддержку. Мы провели сотни мероприятий, регулярно отмечаем наш главный праздник – День металлурга, а также День строителя, автомобилиста и многие другие. Но в последние годы эта связь с Норильском немного ослабла», - рассказал председатель Местного общественного движения г. Красноярска «Норильское землячество» Алексей Матейкин.

Дмитрий Карасев рассказал, что очень важно держать связь Норильска и Красноярска.

«Норильчане очень близки по духу, это люди, которые всегда держались друг за друга, несмотря на расстояние. И эти связи нельзя разрывать. Норильск и край должны быть вместе. Есть даже понятие «норильское братство». Все мы знаем, что люди, которые отработали на комбинате 30 лет и прожили в Норильске долгое время, по-прежнему тоскуют по родному производству и по городу. При этом они должны иметь связь со своей родиной и получать информационную подпитку. В ноябре у нас заработал первый городской телеканал Норильск ТВ. Все норильчане в Красноярске теперь могут смотреть норильские новости онлайн на сайте телеканала», - добавил глава города Норильска.