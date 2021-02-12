Бывший главврач оганерской больницы Константин Горбель о днях минувших и делах нынешних

– Константин Иванович, кому присуждается эта награда и что она значит для вас?

– Премия учреждена Красноярской региональной общественной организацией «Творческое содружество «Босые души» и ежегодно присуждается жителям края, чья профессиональная, творческая, жизненная позиция созвучна темам творчества и гражданской позиции Владимира Высоцкого. В число лауреатов обычно входят те, кто максимально похож на героев его песен, те, кто «режет в кровь свои босые души». И то, что обладателем этой награды стал норильский ковидный госпиталь — это, по сути, признание заслуг в деле борьбы с распространением коронавирусной инфекции всех норильчан.

Когда пандемия дошла до Норильска, равнодушных не осталось — очень быстро все мы поняли, что эта ситуация сродни наступлению войны, и времени на раскачку нет. Медики, муниципалитет, «Норникель», волонтёры, общественники, предприниматели — все очень быстро мобилизовались и встали единым фронтом. Все ресурсы, все силы были брошены на борьбу с ковидом. И благодаря этому наш госпиталь — один из лучших, и не только в крае. И каждый норильчанин, кто так или иначе внёс свой вклад в его организацию и бесперебойную работу, кто способен помогать, ничего не прося взамен, — каждый может считать себя лауреатом этой премии.

– Пандемия вас застигла, когда вы были главным врачом больницы в Оганере, сегодня вы — в эпицентре борьбы с ковидом...

– ...и мой переход из одного учреждения в другое с пандемией никак не связан. Чтобы объяснить, для чего понадобились кадровые перестановки, начну издалека. В оганерскую больницу я пришёл работать врачом–гематологом в 1996 году, возглавил её в 2004–м и руководил до ноября 2020 года.

Я вырос в руководителя из обычного доктора, и коллектив горбольницы для меня всегда был командой единомышленников, поэтому наиболее эффективным стилем управления был метод убеждения. Сейчас же для того чтобы воплотить в жизнь поставленные перед больницей новые задачи, пришлось бы перестраивать работу внутри учреждения, что потребовало бы принятия несвойственных мне решений. За годы руководства я, конечно, проявлял и жёсткость, и твёрдость, и на компромиссы шёл, но тогда, когда сам искренне верил в необходимость этого, когда понимал, что и у меня, и у моих соратников хватит и сил, и, главное, средств осуществить задуманное, не ухудшив качество того, что уже удалось сделать. Сегодня же, в условиях неопределенного финансирования и кадрового дефицита, я оказался не готов к переменам, не смог найти в себе силы начать закручивать гайки. И мне было предложено возглавить не менее ответственный, но более узконаправленный участок — горбольницу № 2, более известную в народе как «инфекционка», а главным врачом норильской межрайонной больницы № 1 стала Наталья Морозова, руководившая до этого таймырской межрайонной больницей.

– Уходили с тяжёлым сердцем?

– Вся моя трудовая жизнь прошла в этой больнице и с этим коллективом, и, конечно же, было непросто взять и уйти. Но ко всему, что происходит, я отношусь философски, и трагедию из этого делать не стал. За свою работу мне не стыдно. Более того, мне есть чем гордиться: это строительство и ввод в эксплуатацию перинатального центра, а также внедрение рентгенэндоваскулярной хирургии — это вмешательства, проводимые на сердце и сосудах. Лет 20 назад мы и мечтать об этом не могли.

Я помню объявление на дверях приёмного покоя, где было перечислено, что нужно принести с собой при госпитализации — лекарства, шприцы, бинты и т. д. А сегодня больница не просто обеспечена всем необходимым, есть возможность внедрять в ней высокие технологии. И самое главное, что находятся высококлассные специалисты, готовые переехать в Норильск и здесь работать. Например, в разгар пандемии я в интернете нашёл резюме чудо–доктора из Бишкека, который уже около десяти лет выполняет сотни таких операций в год. Именно в таком профессионале мы нуждались, я переговорил с ним, и сегодня он уже оперирует норильчан. Это большая удача. Я горжусь тем, что удалось и дорогостоящее оборудование приобрести, и своих хирургов обучить, и Мастера к этому делу привлечь.

– С Натальей Морозовой вы раньше сотрудничали?

– С Натальей Юрьевной мы знакомы давно, и как главврачи больниц взаимодействовали очень тесно, советуясь друг с другом по многим важным вопросам. Вполне объяснимо, что руководить оганерской больницей назначили именно её — у неё огромный управленческий опыт, к тому же она успешно справилась с задачами, которые были на неё возложены в связи с реформированием таймырского здравоохранения.

– Коллектив, судя по сообщениям в соцсетях, новому начальнику совсем не рад.

– Наталья Юрьевна сейчас начинает решать те задачи, за которые я в своё время не взялся. Ей нужно развивать новые технологии, что требует перестройки организации работы учреждения, в том числе оптимизации расходов и пересмотра должностных обязанностей сотрудников. И она принимает управленческие решения, которые, само собой, вызывают недовольство коллектива.

– Так ведь не хочется работать больше, получая за это меньше...

– Вспомните присоединение коллектива роддома к коллективу горбольницы и создание перинатального центра — процесс был очень болезненным. Но мы это сделали. И наши сомнения, и возмущение тем, что на нас навесили какую–то новую работу, за которую не доплатили, сегодня кажутся смешными — главное, что центр успешно функционирует, что это нужно людям. И то, что тогда казалось дополнительной нагрузкой, сегодня воспринимается как само собой разумеющееся.

Чтобы двигаться вперёд и внедрять новые технологии, придётся всему коллективу так или иначе этому поспособствовать. Но в итоге выиграют норильчане, всё же делается для них. Если для медика, а таковым можно считать любого сотрудника больницы, такие слова, как долг, честь, совесть — пустой звук, а главная цель прихода на работу — заработать деньги, значит, с выбором профессии ошибочка вышла...

– Вам есть что сказать вашим бывшим подчинённым?

– Притирка сотрудников и нового руководителя идёт тяжело, и меня это, конечно же, не может не беспокоить. Но я уверен: в итоге всё встанет на свои места — персонал будет спокойно работать, а пациенты — получать качественную медицинскую помощь по всем наиболее востребованным направлениям. Главное же сегодня, даже если не поддерживаешь политику руководства, — не мешать.

Норильская медицина всегда славилась именно кадрами, отношением персонала к пациентам. Забывая о себе ради благой цели — помощи болящим, норильские медики достойно переживали времена гораздо более сложные. Так давайте и сегодня не будем ставить свои личные интересы превыше интересов больных, и тогда всё получится!

Благодарю всех за совместную работу. Всегда готов помочь как депутат горсовета.