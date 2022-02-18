Бывший и. о. прокурора Норильска получил 11 лет колонии

Суд приговорил Хаважа Гутаева к 11 годам лишения свободы в колонии строго режима и назначил ему штраф в размере 10 млн 773 тыс. рублей. Экс-прокурор лишён права занимать государственные должности, должности в прокуратуре и правоохранительных органах, а также лишён классного чина.

За посредничество во взяточничестве брату экс-прокурора Докки Гутаеву назначено наказание в виде девяти лет лишения свободы в колонии общего режима и штрафа — 7,8 млн рублей. Предприниматель Фарид Исак-оглы Бабаев в наказание за дачу взятки проведёт 7 лет и 10 месяцев в колонии строгого режима и заплатит штраф в размере 13,1 млн рублей.