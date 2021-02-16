Бывший мэр города Мурманска планирует избираться на предстоящих выборах в Госдуму от Норильска
Бывший мэр города Мурманска планирует избираться на предстоящих выборах в Госдуму от Норильска
Об этом сообщил портал severpost.ru, а также несколько региональных и федеральных СМИ. Правда, следует уточнить, что бывший мэр Мурманска и депутат Госдумы Алексей Веллер будет избираться по Енисейскому одномандатному округу, куда, кроме Норильска, входит ещё и Эвенкия.
Алексей Веллер (род. 9 января 1966 г.в Мурманске) - депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва c 5 октября 2016 года, член комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. До этого мэр города Мурманска и председатель Мурманского горсовета с 10 декабря 2010-го по 5 октября 2016 года - депутат Мурманского городского Совета с марта 2009 по октябрь 2016 г. Был избран главой города Мурманска из состава депутатов городского Совета.
Судя по публикациям в региональных СМИ, известие о том, что Алексей Веллер намерен вновь баллотироваться в депутаты Госдумы, но уже от Красноярского края, вызвало в Мурманске практически единодушную реакцию сочувствия норильчанам.