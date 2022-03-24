C 1 апреля вводятся новые пособия на детей от 8 до 16 лет включительно

Изначально на детей этой возрастной группы ежемесячные выплаты назначали только одиноким родителям, а в мае их начнут перечислять и полным семьям с низким доходом.

Кроме того, новая мера государственной поддержки предоставляется Пенсионным фондом России.

- Согласно положению проекта указа, ежемесячная денежная выплата на детей от восьми до исполнения им семнадцати лет назначается семьям, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации на дату обращения за данной выплатой. В Красноярском крае на 2022 год она составляет 14 046 рублей, - поясняет Юлия Кадач, заместитель начальника управления – руководитель клиентской службы (на правах отдела) Пенсионного фонда России в городе Норильске. - Право на получение данной выплаты имеет один из родителей или опекун, являющийся гражданином Российской Федерации и проживающий на территории страны, ребёнок также должен являться гражданином России.

Размер ежемесячной выплаты определяется следующим образом: берется базовый размер – это 50% от величины прожиточного минимума на детей в регионе проживания, а в Красноярском крае она сегодня составляет 14 645 рублей, после производится расчёт. Если назначение базового пособия в размере 50% от прожиточного минимума на ребёнка не позволит достигнуть величину прожиточного минимума на душу населения, то для расчёта возьмут 75% от величины прожиточного минимума для детей. Если и этого будет недостаточно, то выплата назначается в размере 100% детского прожиточного минимума.

- Заявление на назначение новой ежемесячной выплаты можно подать с 1 мая 2022 года самостоятельно на площадке федеральной электронной системы «Госуслуги» или через МФЦ, - продолжает Юлия Кадач. – Поскольку новая мера государственной поддержки заработает в апреле, в мае поступит сумма сразу за два месяца. Предполагается, что ежемесячная выплата будет назначаться в течение 10 рабочих дней с даты приёма заявления. Если Пенсионный фонд не будет располагать нужной информацией, запрашиваемой в рамках межведомственного электронного взаимодействия, то срок назначения данной выплаты могут продлить до 20 рабочих дней. Решение о назначении этой меры поддержки будет приниматься по итогам комплексной проверки о нуждаемости семьи с учётом доходов, имущества и заработной платы родителей либо объективных обстоятельств отсутствия заработка с учётом правил нулевого дохода. Если в семье несколько детей, то ежемесячная выплата назначается на каждого ребёнка в возрасте от восьми до 16 лет включительно.

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С 1 января 2022 года Пенсионному фонду РФ от управления социальной защиты населения были переданы полномочия по осуществлению некоторых государственных компенсационных и единовременных выплат гражданам, имеющим детей.

Всего было передано 47 услуг, в их числе:

- пособие по беременности и родам;

- единовременное пособие при рождении ребёнка;

- ежемесячное пособие по уходу за ребёнком женщинам, уволенным в период беременности и отпуска по беременности и родам;

- пособие уволенным гражданам в связи с ликвидацией организации либо прекращении полномочий в качестве ИП;

- единовременное пособие при рождении ребёнка и ежемесячное пособие по уходу за ребёнком лицам, не подлежащим обязательному пенсионному страхованию;

- единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание в семью;

- ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего воинскую службу по призыву;

- меры социальной поддержки гражданам, подвергшимся радиации;

- компенсационные выплаты членам семей погибших военнослужащих и ряд других.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года будет произведена индексация социальных пенсий и пенсий по государственному обеспечению на 8,6% с учётом инфляции.