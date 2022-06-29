C начала года в нашем регионе зарегистрировано 150 случаев скарлатины

«Случаи заболевания зафиксированы в Красноярске, Ачинске, Лесосибирске, Канске, Минусинске, Норильске и Шарыпово, в Емельяновском, Ачинском, Партизанском, Рыбинском, Туруханском районах, Таймырском и Эвенкийском муниципальном районах. «52% заболевших проживают в Красноярске, а 32% — в Ачинске. При этом показатель заболеваемости по краю не превышает среднемноголетний уровень», - отметил Дмитрий Горяев.

В основном данное заболевание распространено среди детей от года до девяти лет, взрослые болеют скарлатиной реже. Первые симптомы заболевания - слабость, озноб, повышение температуры (чаще до 38-39 градусов), головная боль, иногда возникает рвота как симптом интоксикации. С первого дня появляется выраженная боль в горле, болезненность при глотании. Увеличиваются и становятся плотными, болезненными подчелюстные и верхнешейные лимфоузлы. При осмотре горла можно увидеть характерное яркое покраснение слизистой мягкого нёба и нёбных миндалин. Они увеличиваются в размерах. На языке появляется густой белый налёт, со 2-3 дня он очищается, начиная с кончика, и к 4-5 дню становится ярко-красным с крупными сосочками. Кроме того, на теле может появиться мелкоточечная пятнистая сыпь.