Целители душ

Сегодня у столь важного учреждения здравоохранения, которое 15 лет находится в краевом подчинении, непростое время. Принято решение о переезде части его подразделений в здание бывшего норильского роддома на ул. Богдана Хмельницкого,18, пустовавшее несколько лет. После ремонта на первый и четвёртый этажи уже переселили управленческий аппарат, в следующем году ожидают переезда поликлиника ПНД — на второй этаж, и наркологическое отделение — на третий этаж, которые ещё предстоит привести в порядок. Стационар остаётся по соседству, на ул. Богдана Хмельницкого, 16.

Юбилей, пусть и в пору перемен, стал хорошим поводом не только для коллектива ПНД, но и для горожан, вспомнить об истории этой особенной медицинской службы. В публичной библиотеке нам показали уникальное издание «Труды врачей города Норильска», в котором есть и записки знаменитого хирурга Виктора Кузнецова, сделанные в 1960–е годы. В своём обзоре он пишет, что в то время психоневрологический диспансер ещё не располагал необходимым для работы помещением и вёл свою работу в старых домах, подлежащих сносу. И отмечает, что «эта многотрудная специальность в нашем городе крайне необходима, и работа эта выполняется хорошо». Виктор Алексеевич Кузнецов, который в своё время работал в лагерной больнице и спас без счёта жизней невольников, не мог тогда рассказать о том, что удивительный врач Алексей Гейнц, положивший в 1942 году начало психоневрологической помощи в Норильске, был репрессированным. Он лишь отмечает, что Алексей Георгиевич отличался прекрасным весёлым характером, умел найти подход ко всем больным... Только через годы стали открыто писать, что участник гражданской войны, главный врач Петергофской пограничной школы не по своей воле попал в Норильск в 1939 году. Его бесконечно уважали и вольнонаёмные, и заключенные, хотя он всегда безошибочно отличал настоящих больных от симулянтов. Известно, что первый психоизолятор на десять коек появился на базе терапевтического отделения бывшей больницы Норильского комбината. Доктор Гейнц консультировал в Норильске по вопросам психиатрии до 1959 года, а затем уехал в Ленинград. Светлая ему память за его милосердную работу!

Интереснейшей фигурой был и врач–психиатр Маркус (Марат) Михайлович Векслер, выходец из Украины, приехавший в Норильск в 1952 году. Интересно, что он был ещё и поэтом, состоял в литературном объединении при «Заполярной правде», в 1961 году даже стал участником сборника «Весна на Таймыре». Векслер работал вместе с Гейнцем. Своих подопечных они изолировали по четыре–пять человек и спецрейсами отправляли на лечение в Тинскую психиатрическую больницу Красноярского края. Лечить таких больных в Норильске начали, когда под руководством врача–психиатра Владимира Осипова было организовано психиатрическое отделение во 2–й горбольнице, бывшей центральной больнице лагеря.

А 9 сентября 1960 года Норильский Горсовет принял решение об объединении городских больниц № 1 и № 2 и организации психоневрологического диспансера на 100 коек. Неутомимый и авторитетный в вопросах психиатрии Владимир Осипов оставался главным врачом диспансера и через 10 лет, когда для ПНД выделили наконец трехэтажное здание на улице Вокзальной, 5, в стационаре было уже 175 мест. Здесь впервые в крае открыли кабинет электроэнцефалографической записи биотоков головного мозга, широко применялись современные методы лечения. Наши специалисты наладили систему диспансеризации больных, страдающих алкогольной зависимостью. В стране изучали наш опыт открывшихся фельдшерских наркологических пунктов на основных предприятиях Норильского комбината. В поликлинике ПНД организовали наркологический кабинет, теперь хронические алкозависимые могли лечиться в амбулаторных условиях. Сорок лет назад на ул. Вокзальной, 3, создали и наркологическое отделение на 120 коек, под руководством Марины Смаколиной.

После отъезда в 1982 году на материк заслуженного врача России Владимира Осипова главным врачом ПНД стал Вадим Рогозин. В ближайшие годы, благодаря его стараниям, амбулаторной службе были выделены столь необходимые новые помещения — на ул. Вокзальной, 7, и Московской, 19, куда были переведены наркологические больные. В это время при диспансере открыли долгожданные дневной стационар и первый психотерапевтический кабинет.

Врач высшей категории Марина Львовна Смаколина возглавила диспансер в 1998 году, сделав эту службу одной из лучших в крае. Документы хранят информацию, что коечная мощность ПНД тогда составляла 350 коек (180 — психиатрических, 170 — наркологических). На благо здоровья норильчан стала работать мощная система — отделения реанимации и интенсивной терапии, четыре психиатрических и два наркологических отделения, амбулаторное судебно–психиатрическое экспертное отделение, самая современная лаборатория с клинико–диагностическим и химико–токсигологическим отделениями, патопсихологическая лаборатория, поликлиника, рентген–кабинет, а также кабинет функциональной диагностики и физкабинет. Это была идея Смаколиной — создать хозрасчётное отделение по проведению предрейсовых медицинских осмотров водителей. Штат этого единственного в крае подразделения ПНД был 170 человек, оно обслуживало все предприятия и учреждения Норильска.

У нашей психоневрологической службы в этом году немало значимых дат. Двадцать лет назад, благодаря упорству Марины Смаколиной, Норильский Горсовет принял решение о выделении нового здания для психиатрических отделений, которые располагались в непригодных старых строениях. И уже через два года психиатрические отделения разместили в отлично отремонтированном югославами здании больничного городка на улице Богдана Хмельницкого, 16. А 15 лет назад для проведения экспертизы алкогольно–наркотического опьянения на предприятиях и в учреждениях города организовали службу передвижного врачебно–наркологического поста.

Марина Смаколина в 2011 году уехала на материк. Это легендарная личность в истории норильского здравоохранения, очень многое сделано этим талантливым врачом для здоровья горожан. В августе у Марины Львовны, которая сейчас живет в Новосибирске, был юбилей, поздравления от благодарных коллег и пациентов пришли из разных уголков страны.

Недавно главным врачом КГБУЗ «Красноярский краевой психоневрологический диспансер № 5» стала Татьяна Хохлова. Коренная норильчанка, отличный специалист, немало потрудившийся в ПНД, она возглавила столь непростую службу в эпоху перемен. Пообщаться нам не удалось, Татьяна Григорьевна пока в отпуске. Её обязанности исполняет заведующая поликлиникой Ольга Демидова. Она сразу показала нам подаренный Мариной Смаколиной, с приказом от неё хранить как зеницу ока, 14–й том энциклопедии «Кадры здравоохранения. Российская Федерация. 2007/08», посвящённый психиатрической и наркологической службе в нашей стране, где несколько страниц посвящены и ПНД в Норильске. Ольга Викторовна, конечно, права в том, что главное достояние их службы — это прекрасные врачи.

Её учителем, когда молодым специалистом приехала сюда в интернатуру в 2006 году, был Эдуард Марьянер, сменивший на посту Марину Смаколину. Она сожалеет, что замечательные врачи: Наталья Давыдова, Ольга Кондрико, Елена Тернавская, Наталья Михайлова — организатор детской психиатрической службы — уже завершили свою трудовую деятельность в связи с уходом на пенсию. Продолжают работать блестящие специалисты: Владимир Жуков, Валерий Яхненко. Заведующего женским психиатрическим отделением Василия Томилина коллега называет «наш гуру, наша опора», так важны его мнение и мудрые советы для сослуживцев. Елена Трегубова — одна из лучших неврологов, а психиатр Галина Калинина, которая трудится в поликлинике ПНД, — поистине душа–человек. Счастьем было трудиться с Валерием Чичкановым, одним из лучших врачей ПНД. Кабинет патопсихологии возглавляет замечательный психолог Наталья Швыдкая. А с замечательным врачом Александром Фроловым Ольга Викторовна начинала работать в 2006 году. 1–е детское отделение сейчас возглавляет Инна Лбова. 2–е наркологическое отделение — Наталья Михина, а 5–е — Лилия Сафина.

Есть и отделение неотложной наркологической помощи с палатой, которой руководит Игорь Глотов. Сейчас из кадрового резерва ищут заведующего этим отделением, потому что его нынешний руководитель Ирина Захарова стала недавно заместителем главного врача по клинико–экспертной работе. Ольга Викторовна делится, что проблема нехватки кадров по–прежнему очень серьёзная. Норильск сейчас, к сожалению, не привлекает молодых врачей. ПНД особенно остро нуждается в таких специалистах, как психолог–нарколог, психиатр, психотерапевт и врач судебно–психиатрической экспертизы.

Ольга Викторовна считает очень ценным, что ПНД даёт сегодня врачам возможность получить достойное образование за счёт учреждения. Уже есть опыт индивидуальных договоров для молодых специалистов, в которых существует потребность.

Сейчас в подразделениях ПНД трудятся в общей сложности 426 человек, из них 41 доктор, 181 медсестра, 77 санитарочек и 137 сотрудников — прочего персонала, среди которых работники АУП, уборщицы, гардеробщики. В этом году уже принято врачами с посещением на дому 23 446 пациентов.

На вопрос о том, какие проблемы позволит решить переезд, Ольга Виктровна отвечает:

– Мы очень надеемся, что вопросы переезда и ремонта закончатся в следующем году. В планах — создание единой структуры ради удобства пациентов: в центре города рядом будут психиатрия, наркология, поликлиническая служба. Считаю, что ПНД оказывает помощь на очень достойном уровне. Но хочется ещё лучше. Надо, чтобы в обществе изменилось отношение к нашим больным. Диагноз «психиатрический больной» — это не приговор, сейчас новые препараты позволяют людям долгое время существовать в социуме и работать. А есть сферы, в которых наши больные очень успешны. Например, люди с шизоидными чертами характера, с определёнными типами течения болезни состоятельны в экономике и бухгалтерии. Наш диагноз это не повод, чтобы отказать человеку в работе и уважении...

Слава богу, у нас нет катаклизмов в вопросе предоставления лекарств. В стационаре достойное питание, хороший уход за больными. Человеческий фактор в нашей специальности — это главное... Мы готовились к празднованию юбилея, но пандемия нарушила наши планы. Надеемся, что в октябре всё же отметим праздник и наградим лучших сотрудников.

Мы встретились и со старейшим работником ПНД — Натальей Новосёловой, медсестрой предрейсовых осмотров и профсоюзной богиней, которая за свои 36 лет работы в этой системе знает о диспансере всё. Она бережно хранит рукотворный фотоальбом, отражающий ценные мгновения интересной жизни родного диспансера. А начмед Павел Погожев увлечённо занимается поисками сведений о выдающихся коллегах прошлых лет и работает над созданием логотипа родной службы. Он также бережно хранит уникальные фотоальбомы, рассказывающие о годах становления психиатрической службы в Норильске. Мы с удовольствием публикуем раритетные фотокадры и поздравляем всех тружеников ПНД с юбилеем. А главное пожелание — здоровья и решения всех проблем ради благополучия пациентов.