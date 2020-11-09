Центр «Мой бизнес» организует программу «Фабрика предпринимательства. Дети»

Программа «Фабрика предпринимательства. Дети» пройдёт под руководством агентства развития бизнеса в режиме онлайн. В программе могут принять участие школьники, у которых есть идеи для старта собственного бизнеса, но пока не хватает навыков и знаний.

Опытные наставники пошагово расскажут ребятам, как создать свой бизнес. Процесс обучения будет проходить в игровой форме на платформе ВКонтакте, которая затянет каждого.

Фабрика предпринимательства. Дети» - это не только теоретические занятия, но и практические разборы, домашние задания, а в конце ребята разработают собственные проекты.

Старт программы 20 ноября. Во время обучения наставники раскроют такие темы как:

- Основы предпринимательства и лидерские качества.

- Бизнес-планы и бизнес-модели.

- Создание сайта и продажи.

- Маркетинг и упаковка продукта.

- Продвижение в соцсетях.

- Управление коллективом.

- Выход на маркетплейсы.

- Привлечение инвестиций и персональные выступления.

Зарегистрироваться на участие в программе можно по ссылке: http://moibiz24.ru/deti.

Каждый участник получит лицензированный диплом о получении дополнительного образования.

Программа обучения разработана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».