Центр «Мой бизнес» организует программу «Фабрика предпринимательства. Дети»
Центр «Мой бизнес» организует программу «Фабрика предпринимательства. Дети»
У школьников от 14 до 17 лет есть шанс развить в себе предпринимательские способности.
Программа «Фабрика предпринимательства. Дети» пройдёт под руководством агентства развития бизнеса в режиме онлайн. В программе могут принять участие школьники, у которых есть идеи для старта собственного бизнеса, но пока не хватает навыков и знаний.
Опытные наставники пошагово расскажут ребятам, как создать свой бизнес. Процесс обучения будет проходить в игровой форме на платформе ВКонтакте, которая затянет каждого.
Фабрика предпринимательства. Дети» - это не только теоретические занятия, но и практические разборы, домашние задания, а в конце ребята разработают собственные проекты.
Старт программы 20 ноября. Во время обучения наставники раскроют такие темы как:
- Основы предпринимательства и лидерские качества.
- Бизнес-планы и бизнес-модели.
- Создание сайта и продажи.
- Маркетинг и упаковка продукта.
- Продвижение в соцсетях.
- Управление коллективом.
- Выход на маркетплейсы.
- Привлечение инвестиций и персональные выступления.
Зарегистрироваться на участие в программе можно по ссылке: http://moibiz24.ru/deti.
Каждый участник получит лицензированный диплом о получении дополнительного образования.
Программа обучения разработана в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».