Центр непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогов Красноярского края
Центр непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогов Красноярского края
Основная задача центра - повышение квалификации и обучение по новым и даже уникальным направлениям педагогов края.
Данный центр открыт в рамках национального проекта «Образование». На ремонт помещения и закуп необходимого оборудования из федерального и краевого бюджетов было выделено более 75,5 миллионов рублей. Пространство организовано очень функционально - аудитории, два лектория, медиатека, помещения для проектной деятельности и групповой работы (коворкинг), преподавательская. Все помещения оснащены профессиональным оборудованием - интерактивные доски, видеостены, современное компьютерное оборудование.
Педагоги смогут пройти обучение по следующим направлениям:
- «Здоровьесберегающая грамотность»;
- «Читательская грамотность»;
- «Финансовая грамотность»;
- «Математическая грамотность»;
- «Цифровая грамотность»;
- «Естественно-научная грамотность»;
- «Критическая компетентность»;
- «Новые профессии: перспективное планирование индивидуальных траекторий обучающихся»;
- «Педагог — оценщик»;
- «Современные технологии воспитания».
- Центр будет работать по запросам и дефицитам конкретных педагогов. Программы, которые здесь будут реализовываться, отвечают современным трендам и помогают применять полученные знания не только для освоения академической программы, но и для жизни, — рассказала министр образования края Светлана Маковская.
Для повышения квалификации была разработана уникальная методика – трек, который состоит из трех образовательных модулей: теоретический модуль — освоение новых специализаций; практический модуль — профессиональные пробы на стажировочных площадках; продуктный модуль — создание собственной методической разработки.
После прохождения обучения педагог получит сертификат мастера при условии, что он пройдет обучение по всем трем модулям. Этот сертификат дает право преподавать освоенное направление с учетом современных реалий и инновационного подхода.