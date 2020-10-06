Центр непрерывного повышения профессионального мастерства для педагогов Красноярского края

Данный центр открыт в рамках национального проекта «Образование». На ремонт помещения и закуп необходимого оборудования из федерального и краевого бюджетов было выделено более 75,5 миллионов рублей. Пространство организовано очень функционально - аудитории, два лектория, медиатека, помещения для проектной деятельности и групповой работы (коворкинг), преподавательская. Все помещения оснащены профессиональным оборудованием - интерактивные доски, видеостены, современное компьютерное оборудование.

Педагоги смогут пройти обучение по следующим направлениям:

- «Здоровьесберегающая грамотность»;

- «Читательская грамотность»;

- «Финансовая грамотность»;

- «Математическая грамотность»;

- «Цифровая грамотность»;

- «Естественно-научная грамотность»;

- «Критическая компетентность»;

- «Новые профессии: перспективное планирование индивидуальных траекторий обучающихся»;

- «Педагог — оценщик»;

- «Современные технологии воспитания».

- Центр будет работать по запросам и дефицитам конкретных педагогов. Программы, которые здесь будут реализовываться, отвечают современным трендам и помогают применять полученные знания не только для освоения академической программы, но и для жизни, — рассказала министр образования края Светлана Маковская.

Для повышения квалификации была разработана уникальная методика – трек, который состоит из трех образовательных модулей: теоретический модуль — освоение новых специализаций; практический модуль — профессиональные пробы на стажировочных площадках; продуктный модуль — создание собственной методической разработки.

После прохождения обучения педагог получит сертификат мастера при условии, что он пройдет обучение по всем трем модулям. Этот сертификат дает право преподавать освоенное направление с учетом современных реалий и инновационного подхода.