Центр развития личности «Старт» запустил «Бизнес-каникулы»

Школьников на протяжении 20 дней ждут развивающие тренинги и мастер-классы, ролевые игры и тематические квесты, направленные на развитие предпринимательского мышления и базовых бизнес-компетенций.

«В нашей тематической группе дневного пребывания собрались ребята из разных школ и районов города, - рассказала старший педагог Елизавета Фатеркина. - Они успели сдружиться в первый же день, пока играли в «Мафию», знакомились с маркетингом, занимались детской йогой, участвовали в тренинге на сплочение и - нашем ежедневном ритуале - рефлексии, которая помогает получать качественную обратную связь».

Во время занятий ребята познакомятся с основами финансовой грамотности, маркетинга и продвижения, ораторского искусства и актерского мастерства, делового этикета и публичных выступлений. Научатся ставить умные цели, распределять роли в команде, продумают собственный проект и составят свой первый бизнес-план. Вдохновить подрастающее поколение на открытие собственного дела в будущем призваны экскурсии на местные предприятия, работающие в сфере общественного питания, туризма, креативных индустрий.

«Программа «Бизнес-каникулы» - лишь пилотный проект. В дальнейшем планируется создать постоянно действующую бизнес-школу для детей в возрасте от 11 до 17 лет, где сертифицированные специалисты будут учить подростков финансовой грамотности, критическому мышлению, постановке и достижению целей. В основу деятельности школы должна быть заложена проектная работа детей в командах, это поможет подросткам социально адаптироваться, распределять между собой задачи, находить компромиссы, в целом расширить свои навыки в области коммуникации как со сверстниками, так и со взрослыми наставниками. Когда ребенок работает над проектом, он может примерить на себя разные роли - маркетолога, дизайнера, финансового аналитика, разработчика, руководителя. Это очень помогает в самоопределении и профориентации», - отметил заместитель директора АРН по инвестициям и развитию бизнес-среды Роман Кулян.