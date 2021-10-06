Центр развития туризма приглашает жителей и гостей Большого Норильска принять участие в опросе

Опрос организован с целью изучения мнения горожан и состояния сферы туризма и туристических услуг в Норильске. По его результатам в Центре развития туризма наметят проблемные места в туриндустрии города и попробуют найти эффективные пути их решения.

Респондентам предлагают рассказать о любимых местах отдыха в городе, о том, что бы они хотели изменить или улучшить в туристической инфраструктуре Норильска и так далее.

Опрос можно пройти по ссылке.