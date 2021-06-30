Центр развития туризма проводит опрос среди норильчан

Опрос проходит для изучения уровня информированности населения о православном наследии Норильска и заинтересованности в развитии православного туризма в городе.

Анкета состоит из десяти вопросов. Опросзаймёт не более двух минут.

Принять участие в опросе норильчане могут до 18.00 2 июля.