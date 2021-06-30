МАУ ИЦ «Норильские новости»

Центр развития туризма проводит опрос среди норильчан

Центр развития туризма проводит опрос среди норильчан

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Центр развития туризма проводит опрос среди норильчан

Центр развития туризма проводит опрос среди норильчан

Опрос проходит для изучения уровня информированности населения о православном наследии Норильска и заинтересованности в развитии православного туризма в городе.

Анкета состоит из десяти вопросов. Опросзаймёт не более двух минут.

Принять участие в опросе норильчане могут до 18.00 2 июля.

Фото Ирина Яринская
30 июня в 12:12 320
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