Центр регионального развития «Локальная экономика» проводит опрос

Принять участие в опросе могут как потребители, так и сами предприниматели. Помимо оценки качества, можно выразить своё мнение по поводу уровня конкуренции на рынках товаров и услуг. Сам опрос занимает не более 10-15 минут и является анонимным. Ниже представлены ссылки на анкеты для двух категорий граждан.

Для потребителей:

— анкета для оценки качества товаров и услуг на рынках Красноярского края и удовлетворённости уровнем цен на товары и услуги (ссылка: https://forms.gle/HY1EC9fc8K1YzLt2A);

— анкета для оценки доступности финансовых услуг, оказываемых на территории Красноярского края, и удовлетворённости этими услугами (ссылка: https://forms.gle/89UAoZYcgbRyyG3C9).

Для предпринимателей:

— анкета о наличии (отсутствии) административных барьеров и об оценке предпринимателями уровня конкуренции на территории Красноярского края (ссылка: https://forms.gle/AMvfhEwpk9GYjBvW7);

— анкета для оценки доступности финансовых услуг, оказываемых на территории Красноярского края, и удовлетворённости этими услугами (ссылка: https://forms.gle/DtQbXJ66P3MhTnxj9).