Центр занятости проводит курсы обучения для молодых мам
Центр занятости проводит курсы обучения для молодых мам
За 2020 год в Красноярском крае 351 человек направлен на переподготовку и повышение квалификации.
Как правило, обучение проходит на базе вузов, техникумов и колледжей, организаций дополнительного профессионального образования, а также в онлайн-формате.
Повышение квалификации поможет женщинам пополнить багаж знаний. А если соискательница решила сменить место работы, то можно выбрать курс по новому направлению. Перечень новых направлений обучения постоянно пополняется.
Курсы в Центре занятости проходят в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения». Более подробную информацию можно получить у специалистов в Центре занятости по месту регистрации.