МАУ ИЦ «Норильские новости»

Центр занятости проводит курсы обучения для молодых мам

Центр занятости проводит курсы обучения для молодых мам

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Центр занятости проводит курсы обучения для молодых мам

За 2020 год в Красноярском крае 351 человек направлен на переподготовку и повышение квалификации.

Центр занятости проводит курсы обучения для молодых мам

Как правило, обучение проходит на базе вузов, техникумов и колледжей, организаций дополнительного профессионального образования, а также в онлайн-формате.

Повышение квалификации поможет женщинам пополнить багаж знаний. А если соискательница решила сменить место работы, то можно выбрать курс по новому направлению. Перечень новых направлений обучения постоянно пополняется.

Курсы в Центре занятости проходят в рамках госпрограммы «Содействие занятости населения». Более подробную информацию можно получить у специалистов в Центре занятости по месту регистрации.

Фото из открытых источников
29 октября в 17:30 900
Центр занятостиНевредно знать
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