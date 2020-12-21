Центр занятости за 2020 год трудоустроил более 4,4 тысячи норильчан

Большинство норильчан нашли себе работу на постоянной основе - водители, горнорабочие, бункеровщики, дробильщики, плотники, инженеры, диспетчеры, дорожные рабочие, кладовщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций, менеджеры, продавцы, экономисты, торговые агенты, лаборанты и другие.

Также Центр занятости помогает норильчанам освоить новые профессии. Только за 2020 год более 270 человек прошли курсы по специальностям: электрогазосварщик, кондитер, пекарь, повар, парикмахер, а также освоили кадровое делопроизводство и управление закупками.

В рамках федеральной программы по снятию напряжённости на рынке труда 20 норильских работодателей получат компенсацию на выплату заработной платы.

Подробнее обо всех программах и услугах можно узнать на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края или в ближайшем Центре занятости.