МАУ ИЦ «Норильские новости»

Центральная улица Норильска нашла своё отражение в популярной игре

Центральная улица Норильска нашла своё отражение в популярной игре

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Центральная улица Норильска нашла своё отражение в популярной игре

Игроки в Minecraft теперь могут увидеть знакомые пейзажи.

Центральная улица Норильска нашла своё отражение в популярной игре

Один из геймеров под ником FradsMan воссоздал в игре Ленинский проспект. Центральная улица Норильска выстроена с предельной точностью.

Первое сообщение об этом появилось в сообществе "Территория Сибирь. Красноярск". А изображение "игрушечного" проспекта опубликовали в группе "ВКонтакте" "TeamCIS | СНГ". Этот паблик специализируется на воссоздании в Minecraft различных мест в России, Казахстане, на Украине и в Белоруссии.

Фото из открытых источников
24 августа в 17:18 630
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