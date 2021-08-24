Центральная улица Норильска нашла своё отражение в популярной игре

Один из геймеров под ником FradsMan воссоздал в игре Ленинский проспект. Центральная улица Норильска выстроена с предельной точностью.

Первое сообщение об этом появилось в сообществе "Территория Сибирь. Красноярск". А изображение "игрушечного" проспекта опубликовали в группе "ВКонтакте" "TeamCIS | СНГ". Этот паблик специализируется на воссоздании в Minecraft различных мест в России, Казахстане, на Украине и в Белоруссии.