Центральный банк России сообщает об очередной волне мошенничества в стране

Мошенническая схема почти ничем не отличается от всем уже знакомых уловок злоумышленников. Сначала они звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счёту. А после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью. Такие документы могут содержать фамилии реальных работников, эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора.

Высылая фальшивое удостоверение, мошенники надеются убедить человека в правдоподобности своих действий.

В Банке России напоминают, что он не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведёт их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. Если вам позвонил мошенник, прервите разговор и заблокируйте номер звонящего. Если у вас возникают сомнения относительно сохранности денег на вашем банковском счёте, самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.