Центры занятости в Красноярском крае планируется превратить в кадровые агентства в рамках нацпроекта «Демография»

Здесь планируется внедрить технологии бережливого производства, что сократит время поиска работы, уменьшит нагрузку на специалистов. Также будут созданы комфортные условия для посетителей центра: доступность для инвалидов, детская зона, отдельные консультационные секторы, парковочные места.

Изменится и принцип функционирования центра — от простого предоставления услуг до решения жизненных и бизнес-ситуаций.

По мнению экспертов V санкт-петербургского международного форума труда, центр занятости будущего должен стать современным кадровым агентством с экосистемой умных сервисов для разных целевых аудиторий — от формирования бренда работодателя до карьерного консультирования тех, кто только выбирает профессию. Служба занятости должна стать не только рекрутером, но и экспертом — прогнозировать, выявлять точки риска и роста, разрабатывать новые проекты.

Основа модернизации — внедрение новых сервисов, перестройка обеспечивающих процессов, создание более комфортных условия труда и приёма, формирование системы обучения и мотивации сотрудников, автоматизация линейных процессов, использование современных каналов связи с клиентами и актуализация нормативной правовой базы.

- Эти инновации позволят не только повысить популярность продуктов службы занятости, но и сориентировать под клиента все бизнес-процессы, — считает руководитель краевого агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.