Центры занятости в Красноярском крае планируется превратить в кадровые агентства в рамках нацпроекта «Демография»
Центры занятости в Красноярском крае планируется превратить в кадровые агентства в рамках нацпроекта «Демография»
Первый модернизированный центр занятости в этом году откроется в городе Ачинске, сообщает краевая газета «Наш красноярский край».
Здесь планируется внедрить технологии бережливого производства, что сократит время поиска работы, уменьшит нагрузку на специалистов. Также будут созданы комфортные условия для посетителей центра: доступность для инвалидов, детская зона, отдельные консультационные секторы, парковочные места.
Изменится и принцип функционирования центра — от простого предоставления услуг до решения жизненных и бизнес-ситуаций.
По мнению экспертов V санкт-петербургского международного форума труда, центр занятости будущего должен стать современным кадровым агентством с экосистемой умных сервисов для разных целевых аудиторий — от формирования бренда работодателя до карьерного консультирования тех, кто только выбирает профессию. Служба занятости должна стать не только рекрутером, но и экспертом — прогнозировать, выявлять точки риска и роста, разрабатывать новые проекты.
Основа модернизации — внедрение новых сервисов, перестройка обеспечивающих процессов, создание более комфортных условия труда и приёма, формирование системы обучения и мотивации сотрудников, автоматизация линейных процессов, использование современных каналов связи с клиентами и актуализация нормативной правовой базы.
- Эти инновации позволят не только повысить популярность продуктов службы занятости, но и сориентировать под клиента все бизнес-процессы, — считает руководитель краевого агентства труда и занятости населения Виктор Новиков.