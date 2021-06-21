Часть компенсации за разлив топлива на ТЭЦ-3 поступит в Красноярский край

Напомним, в мае прошлого года на ТЭЦ-3 разрушился один из топливных резервуаров, в результате чего произошёл розлив ГСМ. По решению краевого арбитражного суда компания «Норникель» выплатила штраф в размере 146 млрд рублей. Средства были направлены в федеральный бюджет.

На сессии краевого Заксобрания глава регионального правительства Юрий Лапшин сообщил, что около 38 млрд рублей из суммы компенсации будут направлены в Красноярский край.

«Продолжается работа по выделению краю средств из суммы, поступившей в федеральный бюджет в счёт оплаты возмещения вреда. Рассматривается направленный краем и администрацией Норильска перечень первоочередных экологических мероприятий. По Красноярску это порядка 15 млрд рублей, по Норильску - 23,1 млрд. По данным Минприроды России, обе эти суммы зарезервированы краю до 2024 года, в настоящее время прорабатываются сроки реализации мероприятий и механизм их финансирования. При этом мы рассчитываем, что часть этих средств край получит уже в 2021 году из резервного фонда правительства РФ», - цитирует ТАСС Юрия Лапшина.