Частички солнца

Время раздавать камни

Павел Юдин для Норильска человек уже родной и близкий. С АРН и нашим городом он сотрудничает не первый год. Он реконструировал осыпающиеся советские панно на улице Комсомольской, вернул городу утраченных «Олимпийцев». Его недавней масштабной работой стало панно «Солнце Арктики», размещённое на торце дома № 38 на улице Кирова. Открытие арт–объекта приурочили к 70–летию Норильска. Уникальный проект был задуман АРН при поддержке «Норникеля». Эта работа стала своеобразной данью уважения мастерам художественной мозаики прошлого, но в отличие от панно на Комсомольской, выполненных из чего придётся — от обычной кафельной плитки до битого цветного стекла, новое городское украшение делалось из особого материала, смальты — цветного стекла, которое выплавляется специально для создания мозаичных панно по особой технологии. Смальты для создания мозаики заказали и привезли в Норильск с запасом. Дело было сделано, а камень остался. Тут–то представителям Агентства развития Норильска и пришла в голову идея провести для творческих горожан мастер–классы.

– В ходе монтажа панно прохожие часто интересовались тем, как создаются такие работы. Предложили автору поделиться своими секретами с горожанами, ему идея очень понравилась. Благодаря этому любой желающий мог не только освоить новое и довольно необычное направление в искусстве, но и унести домой частичку «Солнца Арктики». Занятия прошли с огромным успехом, мы и не ожидали подобного ажиотажа. Думали: «Всё–таки середина лета, разгар отпусков, рабочая неделя...», сперва рассчитывали на группу из десяти человек. Но билеты разобрали моментально, и стало понятно, что этого мало. В результате расширили группы до 20 участников и увеличили количество мастер–классов. Любопытно, что люди пришли самые разные. В один из дней у нас побывала целая группа местных художников, но суровые металлурги или горняки тоже заглядывали, причём не всегда по наводке жён, как некоторые могли бы подумать. В общей сложности набралось 90 человек, — рассказала «Заполярной Правде» Виктория Чуланова, заместитель директора АРН по развитию городской среды.

Одну ягодку беру, на другую смотрю

Изначально на выбор участникам предлагалось три варианта мозаики: стилизованные изображения грозди голубики, солнечного круга и глаза медведя — эти элементы присутствуют в композиции «Солнце Арктики». Впрочем, жёстких рамок перед творцами никто не ставил. Да и сюжет всё–таки можно было предложить собственный. Одни приходили на мастер–класс с уже распечатанными эскизами, другие наносили контуры на табличку будущего панно на месте.

– Я очень хотела попасть на открытие панно и пообщаться с автором, но, к сожалению, не успела. Очень расстроилась, а потом выяснилось, что впереди мастер–классы от Павла Юдина, да ещё с использованием тех самых материалов — смальты и сусального золота. Я подумала, что так даже лучше — теперь у меня будет собственное памятное панно. Общим шаблонам решила не следовать, но при этом хотелось создать что–то связанное с Севером. Эскиз искала в интернете. Сначала присмотрелась к изображению медведя, но поняла, что это слишком сложно. Решила перенести на табличку и выложить смальтой фигуру оленя. Вроде получилось неплохо. Хотя я человек от искусства далёкий — тренер по культуре безопасности, — рассказала участница занятий Алина Пилюгина.

– Меня позвал сюда супруг. У нас с ним этакий творческий тандем: муж колет смальту, а я выкладываю мозаику. Так гораздо быстрее получается. Всё очень здорово, мы уже второй раз приходим. В прошлый раз выкладывали ягоду, теперь решили заняться медвежьим глазом. Я юрист, муж — ведущий специалист на одном из предприятий «Норникеля», но подобные интересные, креативные события мы стараемся не пропускать, — поделилась впечатлениями от мастер–класса Анна Авдеева.

Так как обращение со стеклом, пусть и специальным, вещь небезопасная, организаторам пришлось ввести возрастные ограничения. Детям участвовать в творческом процессе разрешили, но лишь при условии, что им доверят только выкладывать камни на основу, а колоть смальту будут родители. Таким «семейным подрядом» и трудились мама и дочка Байназаровы.

– Мы очень любим разные мастер–классы. Неважно: хоть лепить, хоть рисовать, хоть из дерева выстругивать. А вот с мозаикой дела ещё не имели, так что записались одними из первых. Развиваться нужно всесторонне, пробовать свои силы в совершенно неожиданных направлениях. Кто знает, может, все эти годы во мне спал талант истинного художника. Дочка — моя постоянная спутница на таких мероприятиях. Ей тоже нравится приобщаться к чему–то новому. Да и как иначе можно себя найти? Надо стараться, пока не поймёшь, к чему у тебя есть способности или что больше всего нравится, — говорит Анна Байназарова.

– Я решила выложить из мозаики свою кошку Хвостю, — рассказывает десятилетняя Джанин Байназарова. — В целом с маминой помощью это нетрудно. С чертежом тоже помогли — его нарисовала девушка из числа организаторов. Так что мне остаётся просто не спеша подбирать нужные кусочки.

Процесс создания мозаики и впрямь не особо сложный — по крайней мере, когда приходишь на всё готовенькое. Каждому участнику раздали уже подготовленную для работы деревянную основу, обработанную грунтовкой. Участники переводили на неё через копирку выданный шаблон или рисовали его сами. Самым сложным было определиться с цветовой гаммой. Например, только синего цвета было шесть оттенков, так что от имеющихся возможностей глаза натурально разбегались.

Далее участникам мастер–класса нужно было расколоть крупные куски смальты на более мелкие. Делалось это с помощью специального резака, представляющего собой нечто среднее между пассатижами и стеклорезом. А потом уж — чистое творчество: добавляй специальный клей, больше похожий на цемент, да раскладывай камушки на рисунке. Чем меньше осколки, тем кропотливей, но интересней работа.

Слово мастеру

Сам Павел Юдин признаётся, что любительские мастер–классы проводит редко. Вот учёба — другое дело. Но преподаватель он строгий: сначала теория, потом практика, первые двойки и затем опять практика. А тут никаких правил и границ — немного непривычно, но крайне любопытно.

– Я всё же преподаю академические дисциплины, а мастер–класс — это больше позитивный и больше развлекательный формат, — говорит преподаватель кафедры монументальной живописи Московской государственной художественно–промышленной академии имени С. Г. Строганова. — Нынешние занятия прошли хорошо: я быстро объяснил базу и люди сами всё сделали. Все так увлечены, что я им не особо–то и нужен. Хожу, подсказываю. В основном техническими моментами люди интересуются. Даю советы, но по большей части просто любуюсь работами норильчан. Крайне занятно наблюдать, что, у кого и как получается, в особенности с учётом того, что это не мои студенты, а совершенно разные по возрасту, социальному статусу и характеру люди. Смотришь на результат и видишь, какой у человека темперамент. Кто–то принимает быстрые решения, делает чёткие и контрастные работы, например подобрал золото и синий цвет, и на этом всё. Другие очень тонко подходят к делу, разбирают смальту на маленькие модули и долго колдуют над мозаикой. Были такие, кому даже четырёх часов не хватало. Мы давно собрались, уже уборщица помещение подметает, а человек всё корпит. Некоторые работу домой забирали, приходили на следующий день, просили клей, чтобы закончить начатое.

Встречались и лиричные работы. Очень оригинальные тональные и цветовые соотношения подбираются. Довелось увидеть и людей, которые впадали в некое состояние осмысленного восторга и просто никак не могли остановиться. Я–то системный подход предпочитаю, а здесь действо вышло слегка хаотичное. У вас очень много талантливых людей, и общение с ними — замечательный, вдохновляющий опыт.

Фото Егора ТУЛНОВСКОГО