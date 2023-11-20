Чего хотят жители

– Состояние дворов, дорог, парков и скверов — важная составляющая качества жизни наших с вами земляков. Жители края ждут, что общественные пространства будут приводиться в надлежащее состояние, будут современными и новыми, — обратился губернатор к собравшимся на заседании президиума краевого правительства.

По словам исполняющего обязанности министра строительства края Михаила Рабушко, в 2023 году в регионе было воплощено в жизнь более 70 идей благоустройства. Созданные в крае проекты ежегодно побеждают на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Так, в этом году благодаря победе в конкурсе в Канске облагородили набережную реки Кан, проекты зон отдыха для горожан реализованы в городах Шарыпово и Бородино, работы продолжаются в Зеленогорске. В будущем году новые общественные пространства появятся в Енисейске и Железногорске.

В Норильске в середине октября завершилось благоустройство спортивно–игровой площадки в районе Кайеркан на ул. Первомайской, 12, 14, 16. Работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» длились с 2021 года. В этом году норильчане голосовали за благоустройство будущих общественных пространств. Территория, прилегающая к Молодёжному центру в Кайеркане, получила наибольшую поддержку горожан — 7863 голоса. Проект будет реализовываться с 2024 года. Проект благоустройства площадки в районе домов № 9–11 на ул. Рудной в Талнахе победил в голосовании дважды — в 2022–м и в этом. В следующем году в Талнахе появится новый стадион с беговыми треками и спортивным оборудованием для людей разных возрастных групп. Также в планах — обустройство скейт–парка и зоны тихого отдыха с беседками, освещением и озеленением.

Лидером же в вопросах благоустройства, конечно же, остаётся краевой центр. По словам главы Красноярска Владислава Логинова, в этом году в городе реализовано восемь проектов.

– Мы увидели активное участие в этой работе самих горожан. Жители выбирали пространства и дворы для благоустройства по федеральной программе, вели общественный контроль выполнения работ, воплощали собственные идеи преображения. На основании обращений формировался перечень ремонтируемых дорог и проездов, — поделился мэр краевой столицы.

Михаил Котюков рекомендовал распространить опыт Красноярска, когда сами горожане являются инициаторами проектов благоустройства, на все муниципалитеты:

– Одна голова хорошо, а две лучше. Не забудьте лишний раз посоветоваться с жителями. Проекты инициативного бюджетирования не зря так хорошо себя зарекомендовали, и по ним, как правило, не возникает нареканий после реализации всех планов. Потому что жители сами формировали тот образ результата, который они хотят получить. Там же, где это делается в отрыве от людей, получаются такие проекты, что вроде бы всё сделано и претензий к подрядчику нет, а визуально посмотришь — много чего можно было бы ещё за эти деньги сделать... Поэтому советоваться с людьми необходимо.

Отметим, в этом году в крае впервые прошёл конкурс среди муниципалитетов, которые обеспечили наилучший уход за обновлёнными общественными пространствами в своих территориях. Победители получили технику, необходимую для ухода за парками, скверами, променадами. Михаил Котюков поручил министерству финансов выделить в бюджете будущего года средства на продолжение данной практики.