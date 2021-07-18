Человек «Надежды»

Накануне об этом труженике «Надежды» узнали в городе — он спас на пожаре двухлетнюю малышку. Конечно, помогли его отличная спортивная форма, опыт работы на высоте. Андрей Борисович около 20 лет трудится в плавильном цехе НМЗ на мостовом кране на участке розлива файнштейна, это промежуточный продукт при производстве меди и никеля из сульфидных руд. Мы встретились в его родном цехе в начале смены, когда массивные изложницы, в которые из ковша заливается сплав, были ещё пусты, а потом уже со смотровой площадки наблюдали завораживающую красоту этого действа. Которое, считает Андрей Борисович, сродни волшебству, а значит, и сам он — немного волшебник...

Учителя и наставники

Без сомнения, всё начинается с детства. Андрей родом из Горно–Алтайска. Мама была медсестрой, а про отца, с которым, увы, виделись всего три раза в детстве, знает, что он был чемпионом Сибири по боксу. В Норильск с мамой и отчимом приехал в 1977–м, здесь пошёл в первый класс. Он не скрывает, что ему, слабому пацанчику, доставалось от задир 5–й школы. Но на каникулах в Алейске двоюродный дядя–боксёр стал гонять — турник, бег, научил его и разным приёмчикам. И однажды паренёк сумел дать отпор наглецу — сразу зауважали. Андрей стал заниматься борьбой во Дворце спорта «Арктика» у известных тренеров Зубрицкого и Школьникова, которые в 1981 году погибли в авиакатастрофе в норильском аэропорту.

Сегодня крепкий металлург с благодарностью вспоминает и своих школьных наставников, а особенно Станислава Алексеевича Аренского — учителя труда, который заметил, что парень–то рукастый, и ему единственному доверил в мастерской сварочный аппарат. У Андрея с детства получалось «обращаться с оборудованием — дед и дядька хороший пример в этом подавали». Первый заработок, 3 рубля 15 копеек, получил в 10 лет, когда помогал отчиму бетон разгружать.

Андрей мечтал стать водителем, но судьба так повернула, что ПТУ–17, где был и профоргом, и боксом занимался у Анатолия Ефимовича Кухаренко, окончил как экскаваторщик. Практику проходил на Никелевом заводе на шлакоотвале. Кстати, тогда его впервые и заворожило зрелище, когда сливают шлак. Он всегда будет благодарен за науку своим наставникам Муратову, Алексеенко, Маршанкину, Тюгаеву...

Армия, а служил Андрей в инженерно–технических войсках в Казахстане, его научила, что не бывает безвыходных ситуаций. На командно–диспетчерском пункте ему, 19–летнему солдатику, доверяли всё жизнеобеспечение части. После демобилизации сразу пришёл в училище к мастеру–наставнику Герою Социалистического Труда Степану Михайловичу Панфилову, он и направил его на угольный разрез помощником машиниста экскаватора, а потом парень вернулся на Никелевый завод. И Андрей очень гордился, что работал на экскаваторе высотой с трёхэтажный дом: «Когда сам весишь 60 кг и управляешь такой махиной — испытываешь особое счастье».

Андрей Борисович сожалеет, что не получил высшее образование. Все силы уходили на работу и семью, надо было поставить на ноги двоих детей, помогать родным на материке. Младшая дочь, 18–летняя Ольга, сейчас живёт в Санкт–Петербурге с его бывшей женой Светланой, которой он очень благодарен за хороших детей. 25–летний сын Никита трудится водителем в «Нортранс–Норильск». Он считает, что главное качество отца — воля к жизни, благодарен за то, что тот передал ему любовь к технике.

Ему сверху видно всё

На Никелевом заводе Андрей Яковишин проработал десять лет. С тех пор свято верит, что главная сила на производстве — это люди. На Надеждинский металлургический завод он перешёл в 2000–м, когда заговорили о закрытии Никелевого. Начинал с участка пылеулавливания, а, отучившись на машиниста крана, стал разливщиком на участке розлива файнштейна, потом перешёл на кран. Его смена длится восемь часов, и так три дня, а потом два дня отдыха. Андрей поясняет:

– В цехе установлено больше двухсот изложниц, в каждую загружается из ковша около 30 тонн, а грузоподъёмность крана — 120 тонн. Поначалу очень уставал, всё болело, а со временем привык, — делится Андрей. — В работе система такая — идёт розлив металла, выемка файнштейна, его надо отгрузить. А файнштейн — итог труда всей компании. Опыт у меня такой, что прихожу в цех, с крана гляну и уже знаю, что буду делать. На смену выходит около десяти человек во главе с мастером. Среди коллег — и аксакалы производства, и молодёжь.

В профессиональный праздник Андрей Яковишин прежде всего поздравляет ветеранов, с кем работал на Никелевом заводе. И, конечно, желает всем металлургам и их близким здоровья! Уверен, что «необходимо для этого за собой смотреть, заниматься спортом». Сам Яковишин постоянно тренируется в частном спортклубе, гордится, что подготовил многих тренеров. Увлекается и стрельбой, ходит в тир в «Аркти—ку». Сожалеет, что времени с его увлечением спортом не хватает на личную жизнь. Иногда таксует, для него это отдушина — любит в пути с людьми общаться. И всё подмечает, что в городе творится. Считает необходимым привести в порядок городские фасады и сделать нумерацию домов с каждой стороны, обратить внимание на состояние некоторых дорог... А ещё Андрей сразу видит, кому необходима помощь.

Всегда готов помочь

Так было и в случае с пожаром в гостинке на Молодёжном пр., 1. Около трёх часов ночи Андрей в окно из своего дома на улице Красноярской увидел открытое пламя, которое било из окна восьмого этажа, набрал 112. Вскоре сам оказался на месте происшествия. Пожарные побежали внутрь. Люди из окон молили о помощи. По шаткой лестнице Андрей сначала долез до седьмого этажа, помог спуститься девочке–подростку, потом увидел в окне женщину с ребёнком. Забрал малышку, страховал его полицейский Николай. Навсегда запомнил, как спокойна была прижавшаяся к нему малютка, как молодая мама Настя в ночнушке успела спуститься следом... Андрей, у которого из–за травмы выбито плечо, побеспокоился, чтобы ребята из их спортзала помогли привести в порядок выгоревшую квартиру этой семьи.

Оказалось, что спасение ребёнка на пожаре — это не первый случай помощи в его жизни. Однажды он уже помогал тушить пожар, вытаскивал человека из машины, попавшей в аварию, задерживал грабителя, откачивал в подъезде погибающую женщину... Андрей говорит, что, наверное, ему в спасатели надо было пойти: «Господь посылает мне такие ситуации, когда надо быть где–то рядом, возможно, я для этого и создан...».

Андрей Яковишин любит изучать историю, иногда пишет стихи, снимает пейзажи. И очень ценит слово «Спасибо!». Сам он сказал бы спасибо своей жизни, какой бы она ни была. Его девиз: делай добро не оглядываясь. Наш металлург считает, что его по жизни высшие силы берегут. Благодарен, что бабушка 30 лет назад покрестила. У Андрея было немало испытаний в жизни, и он уверен: важнее всего — быть здоровым внутри, «иметь присягу в сердце», это тот стержень, который даёт силы преодоления.



