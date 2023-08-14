Человек собаке кто?

Когда животное в беде

За комментариями мы отправились в приют, который организовало общество с ограниченной ответственностью «Бытовик». Как рассказала учредитель компании Ирина Лубенец, сейчас предприятие работает в рамках муниципального контракта на отлов, содержание и стерилизацию бездомных собак и кошек. Других подобных организаций в Норильске нет.

– Если горожанин видит собаку или кошку, рядом с которыми нет хозяина, нужно сообщить об этом в единую дежурно–диспетчерскую службу (ЕДДС). Также можно звонить в «Бытовик» напрямую. Чаще всего поступают сообщения об агрессивных псах, а также о животных, которым требуется помощь. Например, недавно мы спасли кота, которого выбросили из окна. В «Бытовике» есть ветеринарный кабинет, в котором можно проводить в том числе и операции. Каждую поступающую к нам особь в соответствии с условиями муниципального контракта мы стерилизуем, чтобы не росла популяция бездомных животных. И обязательно вакцинируем от бешенства, поскольку это смертельно опасное инфекционное заболевание, — пояснила Ирина Евгеньевна.

Контрактом определён и срок реализации всех мероприятий по отлову, стерилизации, послеоперационному уходу, клеймению, содержанию животного — на всё про всё даётся 10 дней. Убедившись в том, что все послеоперационные швы зажили и нет никаких осложнений, добродушных собак и кошек возвращают на улицу. А вот крупного злобного пса оставят в «Бытовике». Но попытаются пристроить — например охранником на предприятие. Потенциальному владельцу расскажут об особенностях характера будущего питомца и правилах ухода за ним, заключат договор. Дальнейшую жизнь барбоса также будут отслеживать. Благодаря волонтёрам некоторые норильские бездомные четвероногие попадают в приюты на материке, где у них появляется гораздо больше шансов быть в семье.

– Порой желающие взять у нас котика или собачку недовольны расспросами. Люди возмущаются: зачем, дескать, мы задаём вопросы о составе семьи, о площади жилья. Но такова официальная процедура передачи. Да и как не интересоваться условиями, в которых предстоит обитать животному? Допустим, человек выбрал в приюте крупную собаку, а живёт с маленьким ребёнком в съёмной однокомнатной квартире. Или семье с двухлетним ребёнком приглянулась взрослая кошка–британка со сложным характером. Чтобы потом не обнаружить эту породистую кошку снова на улице, куда её выбросят новые хозяева после первых же царапин у ребёнка, предлагаем обратить внимание на более подходящее животное или просто отказываем, — поделилась Ирина Лубенец.

Остаются на постоянном содержании «Бытовика» и животные–инвалиды. Как правило, им сложно выживать на улице, а шансов на обретение нового дома практически нет. Например, сейчас в приюте живут собаки и кошки с одним глазом, с тремя лапами. Всё это результат человеческой жестокости.

Люди избавляются от надоевших «живых игрушек» разными способами. Например, выпроваживают в подъезд сразу с переноской, с миской — надо же, какая забота. Недавно домик с кошкой выставили к мусорным бакам. Бывает, владельцы уезжают в отпуск, оплачивают содержание животного на этот период и не забирают обратно, на контакт не выходят или прямо сообщают, что друг им больше не нужен. Распространённая ситуация в Норильске — пожилой родственник умирает, и его питомец остаётся без присмотра: наследники продают квартиру, не утруждая себя заботой о животном.

– У нас сейчас живёт черепаха, которую выставили в подъезд в террариуме. Ещё одно земноводное уже, к счастью, отправилось в новый дом. Думаю, что бывшие владельцы, приобретя черепаху, не ознакомились с особенностями этой породы. Некоторые вырастают крупными, могут быть агрессивными. А люди оказываются неготовыми к такому развитию событий. Один из самых необычных «клиентов» «Бытовика» — енот. Дикое животное непросто содержать в домашних условиях. Безответственные любители экзотики этого не учли и, не справившись с ним, выкинули зверька.

К сожалению, возможности «Бытовика» не безграничны. При этом уже несколько лет на разных уровнях власти ведутся разговоры о том, что Норильску необходим приют. Но пока только перешли к выбору земельного участка. Когда начнут возводить здание, неизвестно, — поделилась Ирина Лубенец.

Мы в ответе за них

Одним из основных нововведений закона об ответственном обращении с животными становится полный запрет их свободного перемещения вне мест, разрешённых органом местного самоуправления. Если перевести с официального языка на бытовой, то самовыгул отныне запрещён. Учредитель «Бытовика» отметила, что «самостоятельных» питомцев в Норильске очень много.

– Из–за разгуливающих без поводка собак и кошек часто происходят конфликтные ситуации. Например, владелец просто выпустил псину на улицу погулять. А прохожие, испугавшись крупной собаки в общественном месте, позвонили нам. Сотрудники отловили бесхозное животное и привезли в пункт временного содержания. И тут вдруг находится владелец — звонит и сообщает, что сегодня не приедет забирать собаку, потому что не может. А вот завтра, пожалуй, ему будет удобно. И мысли у «доброго» хозяина не возникает, что пёс проведёт в незнакомой обстановке больше суток. А ещё гражданин упускает из внимания тот момент, что услуги по отлову, содержанию, ветеринарному осмотру надо будет оплатить. Если, ознакомившись с ветпаспортом собаки, мы обнаружим, что она не привита от бешенства, вакцинируем. Необходимость оплаты услуг очень возмущает некоторых нерадивых владельцев. Бывает, скандалят, да так, что мы вынуждены обращаться в правоохранительные органы. Считаю, таких людей нужно штрафовать как раз за безответственное обращение с питомцами. Ведь в отстутствие присмотра домашнее животное ждёт много опасностей: немудрено попасть под колёса машины, подвергнуться нападению людей или других животных, съесть отраву, заблудиться, заразиться. Вот только доказать, чей питомец гуляет сам по себе, непросто. Чипирование и клеймение ещё не стали обязательными. Да и оборудование для считывания информации с чипа вряд ли очень распространено в нашем городе, — посетовала Ирина Лубенец.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях определяет меру ответственности владельца за нарушение общих требований к содержанию животных как предупреждение или наложение штрафа в размере от 1,5 тысяч до 3 тысяч рублей. Должностные и юридические лица выплатят от 5 до 15 тысяч рублей и от 15 до 30 тысяч соответственно. Это нововведение появилось только в июне 2023 года. Пока рано делать выводы, насколько эффективной будет новая мера воздействия на безответственных владельцев.

Также возрастает размер штрафов за жестокое обращение с животными, если такие действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния. Граждане будут должны государству от 5 до 15 тысяч рублей, должностные лица — от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица — от 50 до 100 тысяч рублей.

Какое обращение с животными можно считать жестоким? Ответ даёт статья 11 упомянутого федерального закона. Итак, наказывать будут за проведение ветеринарных процедур без обезболивающих препаратов, отказ владельцев исполнять требования по содержанию питомцев до их определения в приюты, торговлю животными в неустановленных для этого местах, организацию и проведение боёв, зрелищных мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и увечий животным.

– Одной из действенных мер предотвращения жестокого обращения с животными может стать работа с детьми и молодёжью. Мы приходим в школы, рассказываем ребятам о том, как важно заботиться о братьях наших меньших и чем может обернуться сиюминутное желание «хочу собачку», анализируем все вместе, почему безнадзорных животных становится всё больше. Подрастающее поколение легче усваивает идеи ответственного обращения с питомцами и транслирует их не только ровесникам, но и более старшим знакомым и родственникам. «Бытовик» открыт для всех инициатив! — подчеркнула Ирина Лубенец.

Заметив безнадзорное животное, обращайтесь в ЕДДС по телефону 112 или к диспетчеру ООО «Бытовик» по телефону: 43–70–57. Если хотите выбрать животное или стать волонтером, обращайтесь по телефону 8–903–928–61–48.

фото предоставлено Альбиной ДОЛИНСКОЙ и ООО «Бытовик»