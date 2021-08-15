Человек тундры

– Сергей Анатольевич, расскажите немного о себе.

— По материнской линии я происхожу из рода долган. Мой отец приехал на Крайний Север с Украины, я родился 13 марта 1976 года в посёлке Караул Усть–Енисейского района. В 20 лет окончил Международный институт управления бизнеса и права по специальности «менеджер по правовым вопросам». В 25 лет стал финалистом окружного конкурса «Золотой кадровый резерв Таймыра». В 33 года вошёл в состав «Кадрового резерва — Профессиональной команды страны». Два года назад принял участие в 18–й сессии постоянного форума ООН по вопросам коренных народов (UNPFII) в Нью–Йорке, где выступил с докладом в ходе регионального диалога между представителями коренных народов Арктики.

– Мы не раз встречались с вами в праздничных чумах на набережной столицы Таймыра, и вы всегда со знанием дела рассказывали о делах и заботах таймырцев. Какими новостями можете поделиться сейчас?

– В июле, на праздновании Дня рыбака, я пообщался с рыбацкой семьёй Бетту с Левинских Песков. На Енисее у них есть официально оформленный участок, они верят в свой опыт и, конечно, в рыбацкую удачу. Всё, вроде, у них неплохо... но всё же установленные лимиты их, как и всех таймырских рыбаков, не устраивают. Осенью приходится выходить на отстрел оленей в Волочанку, потому как на одной рыбе прожить трудно. Я постоянно общаюсь с земляками, они делятся со мной своими тревогами, тем, что на самом деле происходит. Фактически сейчас рыбаки не могут выезжать на лов, их постоянно осаживают. И один из важнейших моментов на сегодняшний день состоит в следующем: чтобы разрешить ситуацию, надо пересмотреть запрет на вылов омуля.

В данный момент все решения по Таймыру принимают депутаты в Красноярске. Три года назад был введён запрет на ловлю нельмы, омуля, муксуна. Понятно, что популяция этих ценных пород рыб снизилась, и ограничения нужны. Но по поводу омуля можно поспорить, поскольку он идёт сюда на нерест огромными потоками с Карского моря, просто сетки забивает. Однако запрет настолько строгий, что вылов влечёт серьёзный штраф, и многим рыбакам, даже если у них есть разрешение на ловлю сига, приходится снимать сети. Ведь кто только не занимается проверкой рыбаков, накладывая штрафные санкции, — от Росгвардии, рыбинспекции и пограничников до сотрудников ДПС, которые проводят досмотры и составляют протоколы. Получается, на одного рыбака — четыре проверяющих.

– Каким вы видите выход из положения?

– Тут, я считаю, надо привлечь научное сообщество. Мы рассчитываем, что от федерального агентства — Росрыболовства — к нам направят нужных специалистов. Будут приезжать и учёные для изучения Норило–Пясинской системы на предмет того, каким объёмом водных биоресурсов она располагает. Важно, чтобы учёные провели не только исследования на Пясино и близлежащих водоёмах, но и на Енисее. И если они дадут согласие на вылов, будет принято решение о том, каким может быть ОДУ — объём дополнительного улова. Тогда у рыбаков появится возможность получать большие лимиты и законно ловить рыбу. А они ловят её, чтобы обеспечить себя и свою семью, в рамках разумного. И когда пытаются сказать, что из–за них рыбы стало меньше, это неправда. Если рассмотреть все факторы, начиная от движения судов, потепления, то все они способствующие, а рыбаки оказались крайними. В советские времена рыбы вылавливали намного больше, а сейчас свою роль, конечно, сыграли определённые изменения климата.

Чтобы помочь рыбакам сдвинуть с мёртвой точки решение наболевшего вопроса, надо, чтобы нас услышали в Красноярске. А для этого наши представители должны быть в крае — для того, чтобы их голоса звучали не на улице или кухне, а в стенах правительства. Необходимо, чтобы территорию представляли люди, которые не понаслышке знают, что такое Таймыр.

– Два года назад «Заполярная Правда» писала о введении запрета на вылов корюшки: из–за бюрократической ошибки, одной запятой, запретили лов с 20 апреля по 20 июня...

– Да, тогда таймырские депутаты вышли не только на Красноярский край, но и на администрацию полпреда президента и депутатов Госдумы с инициативой о внесении поправки в постановление правительства РФ. Эти совместные усилия, к которым подключились и СМИ, увенчались успехом. Москва внесла корректировки, и ловить корюшку на Енисее вновь разрешили.

– Ваша главная задача как общественника — защищать интересы таймырцев. Какие перспективы вы видите в этой области?

– Я считаю, что только тот, кто по–настоящему любит родную землю, может остро ощутить все законодательные недоработки и упущения, касающиеся нашего региона. Трудолюбие и сила духа позволили коренным народам Таймыра на протяжении веков сохранять традиционные виды хозяйствования на Крайнем Севере. И Таймыр в наши дни может стать конкурентоспособной территорией. Для этого нужно внедрять современные технологии в части переработки сельхозпродукции. В потенциал полуострова входит и всё более популярный в мире этнотуризм. Сейчас я хочу собрать инициативных людей и разработать туры, сформировать маршруты, просчитать их стоимость. Но для популяризации отдыха в российской Арктике необходима и поддержка государства.

– Весной этого года на КЭФ–2021, где обсуждали поддержку коренных малочисленных народов, вы тоже участвовали в дискуссии. Какими были ваши основные тезисы?

– Очень многое в части сохранения исконной среды обитания и устойчивого развития коренных народов зависит от качественного взаимодействия и общих усилий правительства страны, регионов и промышленных компаний. Только так можно создать добрососедские отношения и наладить эффективное сотрудничество. В связи с этим напомню, что согласно принятому в прошлом году порядку именно советы представителей коренных малочисленных народов при органах исполнительной власти субъектов России правомочны выступать стороной соглашения о возмещении убытков. Поэтому было высказано предложение о создании совета представителей в Красноярском крае из числа самих коренных народов, который обладал бы кругом реальных полномочий. Один из важных шагов — дать родовым общинам статус сельхозпроизводителей. Это позволит им быть активными участниками экономических процессов, получать господдержку и развивать уникальные проекты, в частности, в области эко– и этнотуризма.

– Каковы основные направления вашей общественной деятельности?

– Если говорить об отношениях с недропользователями, то им следует понимать: раз они пришли на Таймыр, то должны стараться минимизировать наносимый ущерб. Понятно, что такового не избежать, но необходимо соблюдать все меры предосторожности, правила и нормативы. Кстати, два года назад мы с единомышленниками присоединились к мощной Всероссийской акции «Чистый берег» — тогда удалось собрать более пяти тонн брошенного в тундре металла. Занимались и проектом по рекультивации тундровых земель, проведя в посёлках пробный эксперимент по восстановлению почвы. При этом использовали наши, северные травы — ведь пастбища для домашнего оленя необходимо сохранить. Как потомок оленеводов я чётко осознаю, что северное оленеводство — это стратегический потенциал в масштабе страны.

Полагаю также, что на уровне правительства края создать координационный совет, призвав недропользователей сообщать, сколько им необходимо специалистов, которых можно подготовить на Таймыре или в Красноярске. Возвращение молодёжи на Север даст надежду на то, что Таймыр будет развиваться и дальше. Нам всем требуются терпение и мудрость, а главное — наше северное чувство локтя. Я уверен, что у Таймыра большое будущее, и его богатства должны работать на северян.