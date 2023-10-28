Человек–эпоха

Штрихи к портрету

30 октября ветераны «Норникеля» будут праздновать юбилей человека, который 45 лет жизни отдал Норильскому комбинату. В распоряжение Норильска Владимир Николаевич был откомандирован из Красноярска. В Красноярск он попал после эвакуации из Мончегорска и работал в представительстве «Норильстроя» механиком на строительстве «Красречпорта». 9 марта 1943 года заступил на долгую норильскую вахту. Здесь Владимир Всесвятский занимал должности главного инженера и начальника «Спецстроя», заместителя начальника управления строительства, главного механика и главного энергетика комбината, начальника Дудинского порта, начальника «Норильскснаба» и руководителя московской конторы «Норильскснаба».

Выдержки из характеристики, созданной в 1974 году исследовательской группой специалистов одного из институтов Минцветмета СССР, привлечённых дирекцией Норильского комбината:

«Родился 30.10.1913 г. в селе Угодский завод Калужской области. Крещёный. Семья среднего достатка. Отец – земский врач. Мать – дочь богатого купца. Дед – священник. Семья добродетельная, подвижническая. В семье было пятеро детей. Володя – самый младший. Родословная семьи очень интересная. Есть все сословия. Есть и святые. Образование средне–техническое. В 1933 году окончил электротехникум. «Железный прораб» сталинских пятилеток. Работал в России, Украине, Белоруссии, Средней Азии, а с 1938 года в Мончегорске. В связи с началом Великой Отечественной войны, в 1941 году, — монтаж оборудования на комбинате в Тырныаузе, эвакуированном из Мончегорска. Потом подрыв цехов и уход с остатками монтажников через перевалы Кавказского хребта в Каспийск. В 1942 году прибыл в Красноярск, в 1943–м — в Норильск, а с 1975 года переехал в Москву».

Из той же характеристики: «Рост — 2 метра (без 2 см), размер одежды и обуви – соответствующий. Любил юмор, считал, что он помогает во всех случаях жизни. Всегда главенствовало у него уважение к человеку и личности, помогал во всём, даже абсурдном (приводил домой пьяных с мороза). Привычки: контрастный душ, утренняя зарядка, любил хороший чай. Друзья. Некоторые были заключённые –

К. И. Куликов, В. О. Жигалин и др. Семья у него была на особом месте. К детям и Нине Петровне относился трепетно, с большой любовью. Всегда был готов к действиям, даже самым неожиданным. Смело брался за ликвидацию аварийных ситуаций, приходил на выручку даже в экстремальных случаях. Был достаточно самолюбив. Очень переживал несправедливое отношение к себе со стороны начальства. Долго не мог перебороть внутреннее напряжение. Очень переживал, когда болел, пытался руководить хозяйством с койки».

Именно с таким человеком связаны производственные решения, которые на десятилетие вперёд определили развитие Норильского комбината, Дудинского порта, да и самих городов, где расположены предприятия.

Водных дел мастер

Владимир Николаевич и его команда спасли производство и город в сороковых годах от обезвоживания. Под его руководством на озере Долгом было возведено уникальное сооружение — первая в стране земляная плотина на вечной мерзлоте. Плотина предназначалась для поднятия в озере уровня воды, которой комбинату и посёлку требовалось всё больше. Высота плотины — 18,5 метра. Глинобетонное ядро плотины искусственно заморозили в июне 1943 года, введя по трубам хлористый кальций. Однако уже в конце июля мерзлота начала таять, и Всесвятский с инженерами, чтобы спасти плотину от разрушения, одели её в «смирительную рубашку», накрыв термоизоляцией из опилок и земли. Таяние прекратилось, плотина устояла и до сих пор выполняет свою функцию.

Рос будущий город, увеличивались мощности комбината, запустили в промышленную эксплуатацию Норильскую обогатительную фабрику. Воды в озере стало катастрофически не хватать. Прогнозы говорили о том, что в январе 1948 года воды в озере не останется. Была поставлена задача срочно запустить в декабре 1947 года насосную станцию № 1 на реке Норильской, поставить в посёлке Среднем мощные насосы и подавать воду по трубе диаметром 500 мм.

В декабре вода пришла на ТЭЦ, но повысить горизонт воды на озере не удавалось. В 1949 году комбинату наконец–то выделили металл для изготовления трубы для одной нитки водовода диаметром 1300 мм.

Вечером 16 июля начальник комбината Владимир Зверев попросил Владимира Всесвятского, в то время руководившего «Спецстроем», и И. К. Бронштейна, главного энергетика, построить часть водовода из дерева, а высвободившийся металл направить на строительство Медного завода. А впереди зима, морозы... 27 декабря стало ясно, что при таких температурах пропаривание деревянной трубы, чтобы сделать её водонепроницаемой, невозможно. На улице мороз, труба течёт, все ходят мокрые! Но специалисты заметили странную вещь: при аварии, пока участок трубопровода не прогревали, течи в трубе не было. Приняли решение — пускать воду по ледяной корке. Этому намерению предшествовал опасный эксперимент. Ночью Всесвятский и двое специалистов, подсвечивая себе шахтёрскими лампами, залезли в трубу и наблюдали изнутри подачу воды. Пятясь от наступающего потока, они установили, что при медленном заполнении трубы холодная вода образует ледяную корку по всему периметру. До пуска оставалось трое суток, и именно там, внутри трубы, пришла спасительная идея.

До утра 31 декабря прогоняли воду по нитке трубопровода. К середине дня стало ясно, что на всех деревянных участках трубы до ТЭЦ образовался лёд — от 50 до 100 мм. Начали подъём давления и скорости воды в трубе. В 19 часов 31 декабря большая вода из Норилки пришла на ТЭЦ. В те годы все победы комбината отмечались 10–минутными гудками. На этот раз ТЭЦ гудела полчаса. Двадцать лет прослужил деревянный водовод.

Сила духа

В истории с водоводом, а именно в решимости Всесвятского полезть в трубу, проявилась сила духа человека. Всё будет понятно из воспоминаний его дочери Татьяны:

«Однажды, незадолго до смерти папы, я поехала с ним в центр. До станции метро «Войковская» доехали на троллейбусе. Когда мы спустились в метро, он остановился, повертел головой и вдруг говорит: «А я теперь могу в метро ездить». Что бы это могло значить? И он мне рассказал, что когда бомбили Тырныауз, они успели спрятать женщин и детей, оставшихся на комбинате, в водопроводный колодец. Сам он выглядывал из–под крышки люка и следил, куда падают бомбы. В какой-то момент он заметил, что одна из бомб летит прямо на них. Он опустил глаза вниз, а там... Там были женщины с детьми, мал мала меньше. Перед глазами пронеслась картина: что сейчас со всеми будет! Закрыв крышку люка, он тихо сполз вниз. К счастью, бомба упала рядом. Из колодца он вылез седой, после этого у него развилась клаустрофобия.

А я стояла поражённая. Поражённая тем, как буднично он это всё сказал. Он никогда не выпячивал себя и не делал из себя героя... Он лез в трубу диаметром всего 1300 мм (при росте 1,95 см) и на него подавали воду! Никто не знал и не догадывался о его клаустрофобии! Эта операция была смертельно опасной».

Наше всё

Именно Всесвятский ввёл в широкую практику контейнерные перевозки грузов и создал крупнейший в СССР контейнерный парк. Всё началось с первого пятикубового ящика, прибывшего в Дудинку в 1955 году. До этого грузы довозили до Архангельска. Там складывали на несколько месяцев, потом снова грузили и доставляли в Дудинский порт. После груз лежал месяцами — железная дорога не могла всё сразу перевезти в Норильск. При этом товары занимали много места, неэффективно использовалось пространство вагонов, а на перетарку требовались большие человеческие ресурсы. Благодаря новой системе свели к минимуму воровство. Перед погрузкой контейнеры пломбируют, и они следуют весь путь без вскрытия. Экономия контейнеризации на Крайнем Севере оказалась в 12 раз выше по сравнению с материком. К середине 1970–х комбинат владел контейнерным парком в 135 тысяч единиц. Вот кому могут сказать спасибо норильчане, отправляя контейнеры с нажитым добром на материк.

Ездить будем

Под руководством Владимира Николаевича была построена и запущена в 1952 году железная дорога широкой колеи. Он первым проехал по этой дороге от Дудинки до Норильска. Из воспоминаний дочери Всесвятского:

«К 7 ноября трасса вчерне была готова. 22 ноября погрузили десять полувагонов леса в Дудинке... На станции Каларгон у паровоза отказали тормоза. Если возиться с ремонтом – не успеют к митингу в Норильске. Решили распределиться по пяти тормозным полувагонам, которые были в составе. Всесвятский и Куликовский — на паровозе. Каларгонский уклон. Тормозили вручную, но удержать состав было очень трудно, чуть не потащило вразнос. Кое–как остановились... Потихоньку вышли на кривую перед станцией Далдыкан, где можно было и опрокинуться, если бы не погасили скорость. Погода была зверская, где–то –35 градусов со встречным ветром. Ехать на паровозе: то разогреешься, то мёрзнешь, выглядывая в окошко. (Вся кожа с лица на следующий день слезла!). К 7 часам вечера поезд прибыл в Норильск. Оркестр, трибуна, начальство во главе со Зверевым... Попросили выступить. Но он, знающий историю каждого метра пути, не мог сказать и слова — перемёрз на морозе... Дали глоток водки.

– Ребята, ездить будем! – это всё, что он сумел вымолвить.

Дома был накрыт стол, в дверном проёме — красная ленточка, чтобы разрезал. Но силы его покинули. Он чудом примостился на детской кроватке, весь скрючился и проспал двое с половиной суток. Гуляли без него».

Морская эпоха

С ноября 1953–го по 1956 год Всесвятский был начальником порта. В своей автобиографии он писал: «В Дудинском порту руководил как эксплуатационной деятельностью, так и строительством порта и города». За это время были введены в эксплуатацию здания речного вокзала, на улицах Дудинки появился маршрутный автобус, построена школа № 1, освещены улицы Дудинки, появились другие блага.

О круглогодичной навигации по Севморпути мечтали многие поколения России. И только в 70–е годы XX века, благодаря усилиям многих ведомств, специалистов, техническому прогрессу в судостроении и гидрометеорологии, накопленному опыту хождения во льдах моряков, удалось освоить этот маршрут. Ключевую роль в подготовительной работе сыграли специалисты Норильского комбината. Одним из активных организаторов круглогодичной морской навигации в Западном секторе Арктики был Всесвятский.

С Таймыром Всесвятский простился в январе 1975–го: с поста начальника «Норильскснаба» был переведён в московскую контору НГМК. 23 марта 1989 года Владимира Николаевича не стало. Последний приют Всесвятский получил на Ваганьковском кладбище в Москве. Памятник ему спроектировали в Норильске. Его изготовили из гранита карьера комбината «Североникель», на котором он начинал работать в Заполярье.

Жизненное кредо Владимира Николаевича: «Работать по–норильски, жить для людей...»