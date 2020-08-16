МАУ ИЦ «Норильские новости»

Человеку беда – природе радость?

Человеку беда – природе радость?

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Человеку беда – природе радость?

О негативных последствиях пандемии говорено не раз. Мы же, руководствуясь народной мудростью «Не было бы счастья, да несчастье помогло», решили выяснить, а были ли в планетарной самоизоляции плюсы.

Козлы из ЛундеКто сказал, что гольф скучная играОбъявляем голодовку, пока не накормятЧистые каналы Венеции

Стало легче дышать


Многие авторитетные издания, например Forbs, пишут, что во время самоизоляции значительно сократились выбросы углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу. По данным экологических исследовательских агентств, этого негативного воздействия стало меньше аж на 17 %. И это самое резкое снижение выбросов вредных веществ за всю историю человечества с момента становления индустриальной эпохи. Оно и понятно: во многих городах мира фабрики и заводы либо сократили производство, либо закрылись вовсе. И транспортом, от машин до самолётов, в период пандемии по всему миру пользоваться практически перестали.

Так только в одном Китае на пике эпидемии выбросы вредных веществ в атмосферу сократились на 30 %. Это подтверждают не только экологи, но и специалисты НАСА, сравнившие спутниковые снимки Поднебесной за два аналогичных периода этого и прошлого годов. Столь резкое снижение наблюдалось в истории Китая лишь дважды: во время экономического кризиса 2008 года и в разгар Олимпийских игр в Пекине, но лишь в рамках одного города.

Повеяло свежим ветерком и на москвичей. За время самоизоляции концентрация диоксида серы и оксида углерода в воздухе снизилась аж в шесть раз. В основном из–за пропускного режима для личного автотранспорта. По официальным данным Роспотребнадзора, стал чище воздух даже в таких промышленных городах, как Братск, Липецк, Магнитогорск и Медногорск. В список попал и Норильск. Отмечается, что анализ проводился в 12 городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»). По мнению Роспотребнадзора, качество воздуха улучшилось благодаря снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, объектов теплоэнергетики, а также уменьшению влияния выбросов промышленных предприятий.

В общем и целом весной дышать всей планете было значительно легче. Вот только все аналитики сошлись во мнении, что, как только пандемия закончится, уровень выбросов очень быстро вернётся к прежним показателям, а в ряде стран еще и увеличится — ввиду того, что промышленные предприятия будут «нагонять» упущенную прибыль за счёт увеличения объёмов производства.


И раньше захаживали


Если с чистым воздухом всё понятно, то в информации о возвращении в прежние ареалы обитания животных в период пандемии не всё соответствует действительности. Взять хотя бы историю о том, как британский город Лунде заполонили дикие козлы. Читаем: «Более сотни парнокопытных спустились с гор и, беспрепятственно гуляя по городку, сожрали все живые изгороди». И это — не вымысел. Вот только и до пандемии козлы–оккупанты наведывались в местные города и сёла, ведь человека они не боятся, так как отстрел их запрещён законом. Единственное, что до карантина в городской черте стада не задерживались — их распугивали любопытные туристы, норовящие сделать селфи в обнимку с животными, а всем известно, что козлы обниматься и фотографироваться не любят.


Гена, ты ли это?


Добродушный крокодил, играющий на гармошке, герой советского мультика, уже не одно десятилетие популярен и в Японии, и на Западе. Вот только когда дальний родственник крокодила Гены — пятиметровый аллигатор — выполз на поле для гольфа во Флориде, на ум игрокам пришли фразы отнюдь не из этой доброй сказки...
Нас же здесь интересует тот факт, что в интернете этот случай, естественно, связали с самоизоляцией, тогда как местные рептилии и в обычные дни частенько пересекают поле, направляясь к озеру, расположенному на противоположном берегу. И в этом гольф–клубе даже есть специалист, который должен отгонять аллигаторов от площадки. Но в этот день мужчина взял выходной. В результате незваный гость решил задержаться на поле, уютно устроившись в искусственном водоёме — ловушке для мячей, по всей видимости, рассчитывая перекусить на дорожку зазевавшимся игроком. К счастью, всё обошлось — «выгонятеля аллигаторов» срочно вызвали на работу.

Покорми оленя!

Фотографии из японского города Нара, где олени стадами ходят по улицам, тоже не замеченными не остались. Хотя кто хоть раз бывал в стране восходящего солнца, знает, что эти пятнистые парнокопытные — главная достопримечательность многих японских городков. И именно покормить оленей сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов со всего мира, а лавки со вкусностями для этих попрошаек находятся на каждом углу.
Примечательно, что в данном случае пандемия вызвала обратный эффект. Отсутствие туристов привело к исчезновению доступной кормовой базы, и изрядное количество животных нехотя потянулось из города в окрестные леса щипать траву. Самые же ленивые так и остались в городе рыться в помойках. А завидев редкого в пандемию прохожего, пытались выклянчить любимое лакомство — овсяное печенье.

Дельфины и гондольеры


Одна из наиболее популярных и раскрученных интернет–историй времён пандемии — дельфины, играющие с людьми в Венеции. Многие приняли за чистую монету фейковое видео, на котором млекопитающее беззаботно бьёт хвостом в канале, недалеко от набережной.
Дело в том, что венецианские каналы стали заметно чище из–за того, что по ним перестали курсировать лодки с туристами. Обычно мутная вода теперь прозрачна настолько, что в некоторых местах даже можно разглядеть дно. Создатель фейка грамотно перемешал эти кадры с видео, снятым на побережье Адриатического моря, в районе города Лидо, куда и до пандемии дельфины частенько заплывали.

Вакцина Земли

Эта незамысловатая шутка стала настоящим творческим детонатором. Интернет разорвало мемами и фотожабами на тему того, кто ещё мог бы вернуться в опустевшие города. И всё это «безобразие» выкладывалось под тегом «Вирус — это МЫ» и выросло в целое движение. Однако нашлись и те, кто воспринял этот шуточный мем всерьез. Речь идет о радикальном движении зелёных, называемых экофашистами. Это целая субкультура, прочно обосновавшаяся в интернете. Она существует достаточно давно, но особенно мощный импульс движение получило в связи с эпидемией COVID–19. Его сторонники радуются страданиям человека, сегодня — из–за коронавируса, и совершенно серьёзно ожидают связанного с пандемией конца света.

Вау... Земля восстанавливается: замедляется загрязнение воздуха, очищается вода, возвращаются дикие животные. Коронавирус — вакцина Земли. А мы — это вирус». Этот твит стал одним из самых популярных в Европе в марте 2020 года, собрав более 300 тысяч лайков и комментариев. Понятно, что всё это всего лишь очередной тренд соцсетей. Но в мире есть организации и целые международные движения, чьи участники ратуют за сокращение численности населения нашей планеты ради восстановления её экологии. Эти люди уверены, что эпидемия коронавируса поможет природе очиститься и вернёт миру давно утраченный баланс...

Истина же, как всегда, где–то рядом — из всех уроков, в том числе и опыта жизни во времена эпидемии, важно сделать вывод. И найти золотую середину.

Текст Егор Тулновский
16 августа в 10:00 220
Экология
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