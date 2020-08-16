Человеку беда – природе радость?

Стало легче дышать



Многие авторитетные издания, например Forbs, пишут, что во время самоизоляции значительно сократились выбросы углекислого газа и других вредных веществ в атмосферу. По данным экологических исследовательских агентств, этого негативного воздействия стало меньше аж на 17 %. И это самое резкое снижение выбросов вредных веществ за всю историю человечества с момента становления индустриальной эпохи. Оно и понятно: во многих городах мира фабрики и заводы либо сократили производство, либо закрылись вовсе. И транспортом, от машин до самолётов, в период пандемии по всему миру пользоваться практически перестали.

Так только в одном Китае на пике эпидемии выбросы вредных веществ в атмосферу сократились на 30 %. Это подтверждают не только экологи, но и специалисты НАСА, сравнившие спутниковые снимки Поднебесной за два аналогичных периода этого и прошлого годов. Столь резкое снижение наблюдалось в истории Китая лишь дважды: во время экономического кризиса 2008 года и в разгар Олимпийских игр в Пекине, но лишь в рамках одного города.

Повеяло свежим ветерком и на москвичей. За время самоизоляции концентрация диоксида серы и оксида углерода в воздухе снизилась аж в шесть раз. В основном из–за пропускного режима для личного автотранспорта. По официальным данным Роспотребнадзора, стал чище воздух даже в таких промышленных городах, как Братск, Липецк, Магнитогорск и Медногорск. В список попал и Норильск. Отмечается, что анализ проводился в 12 городах — участниках федерального проекта «Чистый воздух» (нацпроект «Экология»). По мнению Роспотребнадзора, качество воздуха улучшилось благодаря снижению выбросов загрязняющих веществ от транспорта, объектов теплоэнергетики, а также уменьшению влияния выбросов промышленных предприятий.

В общем и целом весной дышать всей планете было значительно легче. Вот только все аналитики сошлись во мнении, что, как только пандемия закончится, уровень выбросов очень быстро вернётся к прежним показателям, а в ряде стран еще и увеличится — ввиду того, что промышленные предприятия будут «нагонять» упущенную прибыль за счёт увеличения объёмов производства.



И раньше захаживали



Если с чистым воздухом всё понятно, то в информации о возвращении в прежние ареалы обитания животных в период пандемии не всё соответствует действительности. Взять хотя бы историю о том, как британский город Лунде заполонили дикие козлы. Читаем: «Более сотни парнокопытных спустились с гор и, беспрепятственно гуляя по городку, сожрали все живые изгороди». И это — не вымысел. Вот только и до пандемии козлы–оккупанты наведывались в местные города и сёла, ведь человека они не боятся, так как отстрел их запрещён законом. Единственное, что до карантина в городской черте стада не задерживались — их распугивали любопытные туристы, норовящие сделать селфи в обнимку с животными, а всем известно, что козлы обниматься и фотографироваться не любят.



Гена, ты ли это?



Добродушный крокодил, играющий на гармошке, герой советского мультика, уже не одно десятилетие популярен и в Японии, и на Западе. Вот только когда дальний родственник крокодила Гены — пятиметровый аллигатор — выполз на поле для гольфа во Флориде, на ум игрокам пришли фразы отнюдь не из этой доброй сказки...

Нас же здесь интересует тот факт, что в интернете этот случай, естественно, связали с самоизоляцией, тогда как местные рептилии и в обычные дни частенько пересекают поле, направляясь к озеру, расположенному на противоположном берегу. И в этом гольф–клубе даже есть специалист, который должен отгонять аллигаторов от площадки. Но в этот день мужчина взял выходной. В результате незваный гость решил задержаться на поле, уютно устроившись в искусственном водоёме — ловушке для мячей, по всей видимости, рассчитывая перекусить на дорожку зазевавшимся игроком. К счастью, всё обошлось — «выгонятеля аллигаторов» срочно вызвали на работу.

Покорми оленя!

Фотографии из японского города Нара, где олени стадами ходят по улицам, тоже не замеченными не остались. Хотя кто хоть раз бывал в стране восходящего солнца, знает, что эти пятнистые парнокопытные — главная достопримечательность многих японских городков. И именно покормить оленей сюда ежегодно приезжают десятки тысяч туристов со всего мира, а лавки со вкусностями для этих попрошаек находятся на каждом углу.

Примечательно, что в данном случае пандемия вызвала обратный эффект. Отсутствие туристов привело к исчезновению доступной кормовой базы, и изрядное количество животных нехотя потянулось из города в окрестные леса щипать траву. Самые же ленивые так и остались в городе рыться в помойках. А завидев редкого в пандемию прохожего, пытались выклянчить любимое лакомство — овсяное печенье.

Дельфины и гондольеры



Одна из наиболее популярных и раскрученных интернет–историй времён пандемии — дельфины, играющие с людьми в Венеции. Многие приняли за чистую монету фейковое видео, на котором млекопитающее беззаботно бьёт хвостом в канале, недалеко от набережной.

Дело в том, что венецианские каналы стали заметно чище из–за того, что по ним перестали курсировать лодки с туристами. Обычно мутная вода теперь прозрачна настолько, что в некоторых местах даже можно разглядеть дно. Создатель фейка грамотно перемешал эти кадры с видео, снятым на побережье Адриатического моря, в районе города Лидо, куда и до пандемии дельфины частенько заплывали.

Вакцина Земли

Эта незамысловатая шутка стала настоящим творческим детонатором. Интернет разорвало мемами и фотожабами на тему того, кто ещё мог бы вернуться в опустевшие города. И всё это «безобразие» выкладывалось под тегом «Вирус — это МЫ» и выросло в целое движение. Однако нашлись и те, кто воспринял этот шуточный мем всерьез. Речь идет о радикальном движении зелёных, называемых экофашистами. Это целая субкультура, прочно обосновавшаяся в интернете. Она существует достаточно давно, но особенно мощный импульс движение получило в связи с эпидемией COVID–19. Его сторонники радуются страданиям человека, сегодня — из–за коронавируса, и совершенно серьёзно ожидают связанного с пандемией конца света.

Вау... Земля восстанавливается: замедляется загрязнение воздуха, очищается вода, возвращаются дикие животные. Коронавирус — вакцина Земли. А мы — это вирус». Этот твит стал одним из самых популярных в Европе в марте 2020 года, собрав более 300 тысяч лайков и комментариев. Понятно, что всё это всего лишь очередной тренд соцсетей. Но в мире есть организации и целые международные движения, чьи участники ратуют за сокращение численности населения нашей планеты ради восстановления её экологии. Эти люди уверены, что эпидемия коронавируса поможет природе очиститься и вернёт миру давно утраченный баланс...

Истина же, как всегда, где–то рядом — из всех уроков, в том числе и опыта жизни во времена эпидемии, важно сделать вывод. И найти золотую середину.