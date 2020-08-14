Чем будут кормить учеников начальной школы

Согласно федеральному закону теперь деткам положены горячие блюда, школа обязана ежедневно размещать меню на официальном сайте, а также повара будут учитывать особенности здоровья детей. Наряду с законом были разработаны два новых СанПиН. В первом говорится о том, что родители имеют право контролировать организацию питания в школах, посещать пищеблоки и проверять еду на вкус. А во втором идёт речь о содержании пищеблока и организации питания школьников. Главным моментом, помимо организации питания, в СанПиН указано привитие ученикам культуры правильного питания. И дано меню на две недели.

Теперь в школьном меню в завтрак будут включены молочные каши или супы, омлеты, рисовые запеканки и другое. К этому обязательно идёт напиток, хлеб и молочный продукт.