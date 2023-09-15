Глава города в ходе личной встречи выяснил, чего не хватает кайерканцам для комфортной жизни

Вопросов, претензий и пожеланий у жителей района накопилось достаточно, многие даже записали их на бумаге. Диалог открыл Дмитрий Карасев, который тоже подготовился к встрече:

– Многие проблемы, которые сегодня будут обсуждаться, мне известны. Возникающие вопросы отслеживаю лично в социальных сетях и в обращениях на сайте администрации. Перед встречей посетил ряд адресов, с которых поступали жалобы на отсутствие отопления, горячей воды или на грязную воду. Сразу дал необходимые распоряжения. Один из самых проблемных домов — на улице Первомайской, 40. Там непростая ситуация. Потребуются большие усилия, чтобы привести в порядок системы отопления и водоснабжения. В помощь управляющей компании оперативно включились профильные подразделения администрации города.

Во время проверки проблемных адресов градоначальника сопровождали руководители управления администрации города по городскому хозяйству, управляющих компаний Кайеркана, МУП «КОС», представители территориального отдела администрации, «Норильскавтодора» и депутаты горсовета. Они же присутствовали на встрече с жителями и отвечали на профильные вопросы.

Среди прочего, кайерканцы озвучили претензии к УК «Северный управдом». Поводы для недовольства — редкая влажная уборка подъездов, расплодившиеся в зданиях крысы и тараканы, работающие в полярный день фонари над подъездами и перебои с освещением в зимний период. Как утверждают жители района, управляющая компания бездействует.

Глава города напомнил, что у собственников есть законное право сменить УК, если та не пересмотрит подход к работе.

Также жителей района интересовало, куда делись фонарные столбы. Им пояснили, что конструкции находились в аварийном состоянии, их демонтировали, чтобы произвести замену. Сейчас ведутся работы по обустройству оснований для новых столбов. Подключить освещение планируется 30 сентября. Светодиодные фонари установят прежние, так как они находятся в хорошем техническом состоянии.

Кроме того, градоначальнику пожаловались на перебои с освещением на участке трассы Норильск — Кайеркан. В ответ профильные специалисты объяснили, что трансформаторные подстанции, от которых запитано освещение, морально и физически устарели. Уже закуплены шесть новых, они также будут установлены к 30 сентября.

Продолжая тему безопасности на дорогах, кайерканцы поставили под сомнение целесообразность установки бетонных отбойников, появившихся по требованию ГИБДД. Конструкции призваны защитить от опасности съезда автомобиля в кювет. Но, как утверждают автомобилисты, они только ухудшают аварийную ситуацию зимой, ведь вокруг них скапливается большое количество снега. Автолюбители предложили оставить промежутки между бетонными ограждениями или вовсе заменить их на канатные, чтобы снег выдувало. Вопрос взяли на контроль.

Далее горожане перешли к эстетике района. Ландшафт Кайеркана не похож на «материковский» талнахский. Глава города заверил, что со следующего года будет увеличено количество участков озеленения, и пригласил собравшихся на субботник по высадке кустарников, который пройдёт в сентябре.

Не все темы, волнующие кайерканцев, успели обсудить на собрании. Вопросы, которые не успели задать, были позже переданы градоначальнику.

Дмитрий Карасев попросил жителей Кайеркана активнее обращаться в территориальное управление и к депутатам, которые их представляют. Если на этих уровнях проблемы решить не удастся, можно написать обращение на сайте норильск.рф в разделе «Вопрос Главе города» или записаться на личный приём.