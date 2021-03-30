Чем занять себя на выходных?

4 апреля в 12.00 в центральной библиотеке по адресу: Ленинский пр., 20а, состоится пилотная встреча Клуба выходного дня. Проект реализуется в рамках грантовой программы «Мир новых возможностей». Лариса Фоменко, переводчик и общественный деятель, расскажет гостям историю строительства молокозавода и многих других городских объектов, построенных иностранцами. Кроме того, она организует небольшую тематическую выставку и ответит на вопросы об этой части истории Норильска. Вход свободный.

В этот же день в 15.00 в Архиерейском подворье по адресу: ул. Мира 6, Норильская епархия представит проект организации и проведения семейного отдыха «Православные семейные сборы». Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Спикером выступит краевед Юрий Чумак. Встреча будет интересна всем, кто хочет провести лето с пользой на плато Путорана.