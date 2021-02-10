Со 2 по 5 февраля в Норильске проходил первый этап оперативно-профилактической операции «Надзор»

В рамках мероприятия под проверку попали 160 граждан, которые состоят на административном надзоре и ещё 127 человек, кто формально попадает под него. Помощь в проведении оказали участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы и ГИБДД. За пять дней сотрудники правоохранительных органов составили 34 административных материала: 31 по главе 19 КоАП РФ, три - за нарушение общественного порядка. Ещё восемь исков об установлении дополнительных ограничений направлены в суд. Также установлено место пребывания человека, находящегося в розыске.

Кроме того, сотрудники встретились с представителями межрегиональных благотворительных общественных организаций «Инициатива» и «Возрождение», которые в дальнейшем могут оказать благотворительную и нравственно-воспитательную помощь лицам, ранее освободившимся из мест лишения свободы.

Второй этап «Надзора» пройдёт с 18 по 21 апреля.