Чему нас научила пандемия?

Говорит эксперт

Лилия Якупова,руководитель образцового ансамбля современного эстрадного танца «Шкода»

Для меня минусов в пандемии примерно столько же, сколько и плюсов. Так, например, мы все научились грамотнее планировать свою жизнь. И выдыхать, когда изменить что–то не в силах. К моменту, когда закрылись все возможности для передвижения, наш ансамбль должен был поехать на несколько конкурсов — поездки планировались более чем за полгода. И вот за неделю до вылета закрыли Беларусь, за три дня и вовсе отменили все мероприятия — мы остались дома на изоляции. Сначала полный шок: ведь всё уже запланировано на длительный срок, и кажется, что срыв смерти подобен. А потом перестаёшь переживать, учишься спокойнее относиться к переменам и строишь планы так, чтобы были «пути отступления».

Ещё пандемия научила не бояться ничего нового и понимать, что всё в итоге преодолимо. Мы приспосабливаемся к новым условиям жизни. И сейчас нам, например, кажутся странными общие большие мероприятия — то, что раньше было для всех нормальным.

За время ограничений я научилась работать в новом для себя онлайн–формате. Прежде нам об этом было странно даже думать, тем более что наша сфера деятельности вообще такого не предполагает. Считаю, это ощутили многие педагоги, занимающиеся с детьми, — без привычных практических занятий качество конечного продукта заметно теряется.

А вот моя сестра и муж открыли для себя дистанционный вид работы, и он оказался им очень удобен: они успевают сделать и работу, и домашние дела, а ещё отдохнуть и побыть с семьёй. Я слышала, кстати, что многие компании в крупных городах вообще отказались от идеи иметь постоянный офис, разрешив сотрудникам работать онлайн: так и производительность не страдает, и оплачивать аренду помещений не надо.

Мы, хореографы, тоже в какой–то мере приспособились к обстоятельствам и даже перестали бояться дистанционных конкурсов. Почти каждый месяц с марта по август ГЦК и наш коллектив организовывали онлайн–конкурсы по импровизации, а в июле даже прошёл инклюзивный фестиваль «Танцуют все», в котором выступили ребята из многих городов страны. Свои хореографические номера показывали как здоровые танцоры, так и дети с ОВЗ и инвалидностью. Люди с ограниченными возможностями были довольны: им не нужно было тратиться на поездку, нет физических и психологических сложностей при проезде, плюс они не переживали стресс от присутствия публики (достаточно было прислать свои видеоматериалы жюри). Это, думаю, большая победа.

Ну и, наконец, пандемия дала возможность остановить привычный «бег в колесе», осмотреться и выбрать приоритеты, продумать глобальные планы на будущее, проекты, которые давно хотелось воплотить, но не хватало сил и времени.

Но скажу честно: как бы мы ни приспособились к новой реальности, мы, артисты, скучали по привычным выступлениям для «живого» зрителя. С того времени, как было разрешено проводить массовые мероприятия, наш коллектив представил семь концертов в Малом зале ГЦК, в апреле готовим ещё четыре. Пандемия, конечно, дала свои, в том числе и позитивные, результаты. Но самое время уже возвращаться к привычной жизни, учитывая уроки жизни пандемической.

Подумаем вместе

Наталья Минина, корректор редакции газеты «Заполярная Правда»:

– В первую очередь страшный вирус научил всех соблюдать чистоту: мыть руки, дезинфицировать дверные ручки, телефоны и прочее — привычки эти теперь прочно укоренились у многих. Продукты, принесённые из магазина, прежде чем переехать в холодильник, до сих пор проходят спецобработку. Если раньше признаком хорошего тона считалось наличие в сумочке носового платка, то теперь там навсегда поселились антибактериальные салфетки, дезинфектор, маски и перчатки.

В обычной жизни мы часто не замечаем тех, кто рядом, потому что постоянно куда–то торопимся. Самоизоляция позволила уделять больше времени близким, а не просто ночевать вместе под одной крышей.

Как ни странно, но ограничения пробудили в нашей семье активность. Чтоб не завянуть в четырёх стенах, мы с сыном постоянно что–то творили: рисовали, мастерили, читали стихи, заявляясь на всевозможные конкурсы. По мере снятия ограничений напоминания о нашем творчестве всплывали в виде грамот, дипломов и подарков. Так воспоминания о заточении в период пандемии перешли в разряд приятных.

Сергей Ананских, горный инженер:

– Самое главное, чему меня научила пандемия, — это ценить маленькие радости. Мы ведь часто бываем недовольны жизнью, работой, зарплатой, родными и близкими. Но именно в этот тяжёлый для всей страны период многие осознали, насколько ценно иметь возможность выйти на улицу, вдохнуть полной грудью свежий воздух, сходить в гости к друзьям и в любой момент повидать родителей.

Анна Гриманова, работник СМИ:

– Меня пандемия научила не расслабляться. Я, как и многие, привыкла думать, что вспышки страшных болезней бывают где–то там — на страницах прошлого или в странах третьего мира, в общем, далеко. Такое восприятие расхолаживает. Поэтому к ужасам ковида сначала относилась скептически: маску носила исключительно потому что положено, противовирусные препараты не принимала и не обращала внимания на дистанцию в общественных местах. Однако когда болезнь со всей её жуткой симптоматикой коснулась не каких–то абстрактных людей, а моих знакомых, восприятие поменялось: осознала, что вирус везде и рядом. Стало страшно в первую очередь за близких. Перестала считать маску раздражающим атрибутом сознательного члена общества, ведь она как минимум помогает уменьшить концентрацию вируса при его проникновении в организм, а это предполагает уже совсем другое течение болезни. То же и с социальной дистанцией. В домашней аптечке поселились противовирусные. Все эти меры, конечно, не уберегли от болезни — и я, и все мои родные переболели, но в лёгкой форме.

Выводы я сделала следующие: можно верить или не верить в эффективность предлагаемых мер в борьбе с заразой, но пренебрегать ими не стоит; если явится новый страшный вирус, паниковать не стану точно, но и игнорировать угрозу теперь уже не буду.

Елена Богаченко, ведущий специалист центра имиджевых проектов ДОС ЗФ «Норникеля»:

– В начале этого года я болела ковидом. В разное время инфекция настигла и моих взрослых детей, которые перенесли болезнь легче. А вот меня лечили в инфекционном отделении госпиталя: состояние было тяжёлое, пришлось о многом подумать–передумать. Слава Богу, после больницы я довольно быстро восстановилась, но последствия коварной болезни чувствую и сейчас. Я очень остро поняла: как же это важно — беречь своё здоровье! Для этого необходимо делать всё возможное! И главное — беречь свою семью, ведь это огромная ценность — наши родные люди. Здоровье и семья должны быть для человека всегда на первом месте. Это самый главный для меня урок, который мне преподала пандемия.

Борис Правдивцев, линейный ИТР:

– Меня пандемия убедила в том, что выражение «незаменимых нет» — ошибочно. Незаменимые есть! Как самоотверженно работали люди на беспрерывных производствах, не жалея своего здоровья, продолжали ходить на работу. Шахтёры, врачи, спасатели — все они рисковали, чтобы жизнь в городе не останавливалась. Хочется выразить огромную благодарность и низко поклониться врачам — именно они всё это время боролись с вирусом, именно они лицом к лицу столкнулись с пандемией, именно они спасли тысячи жизней. Благодаря им сейчас в городе эпидемиологическая ситуация улучшилась. В этот непростой период люди научились ценить чужой труд и даже самые маленькие человеческие радости.