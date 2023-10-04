Четверо юных норильчан стали победителями федерального проекта «Мир возможностей»
Четверо юных норильчан стали победителями федерального проекта «Мир возможностей»
Федеральный проект «Мир возможностей» Всероссийской политической партии «Единая Россия» направлен на самореализацию детей и молодёжи через участие в программах и мероприятиях, где каждый активный участник становится социально ответственной личностью, примером, меняющим к лучшему своё будущее и будущее своей страны.
В прошлом учебном году в мероприятиях проекта приняли участие обучающиеся 35 образовательных учреждений и 25 дошкольных учреждений города Норильска. Двое норильчан стали победителями федерального уровня и ещё двое заняли призовые места на региональном этапе. В городской администрации прошла торжественная церемония награждения, на которой глава города вручил победителям благодарственные письма и почётные грамоты.
«Только активная и амбициозная молодёжь, которая всерьёз стремится к своим целям, добивается таких высоких результатов и прославляет наш город. Я рад, что вы есть у Норильска. Его будущее, будущее нашего региона, да и в целом всей страны, в надёжных руках. Ребята, уважаемые наставники, от всей души поздравляю вас с достижениями на региональном и федеральном уровнях. Желаю вам дальнейших успехов и побед в других, не менее значимых конкурсах и проектах», - обратился к залу в своей речи Дмитрий Карасев.
Не остались без внимания и участники муниципального отбора проекта. В малом зале Городского центра культуры секретарь Норильского городского местного отделения КРО ВПП «Единая Россия» Александр Пестряков и муниципальный координатор «Мира возможностей» Лариса Непляхович вручили ученикам и их наставникам заслуженные награды.
Отдельную благодарность за содействие в реализации мероприятий проекта выразили и членам жюри состоявшихся конкурсов: «Благодарю всех присутствующих за неравнодушное отношение к мероприятиям мобилизационного партийного проекта «Мир возможностей». Очень радует тот факт, что все общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения города принимали активное участие в акциях в течение прошлого учебного года. Отрадно, что от нашей территории четыре учащихся стали региональными победителями, а двое из них прошли в федеральный этап и воспользовались возможностью поехать в Международный детский центр «Артек». Огромная благодарность педагогам-наставникам, которые не просто поддержали своих воспитанников, но и оказали неоценимую помощь в работе над проектами и организации внутришкольных и городских мероприятий. Проект на этом не заканчивается. В ближайшие время стартуют новые акции: «Духовные традиции», «Я – гражданин России», «Крепка семья – крепка Россия», «Традиции здорового питания», «Человек в цифровой среде». Надеюсь, что наш город вновь примет активное участие в этих мероприятиях. Желаю всем новых интересных идей, уникальных проектов, успехов во всех начинаниях и ярких побед!» – обратилась к участникам церемонии награждения Лариса Непляхович.