Четверо юных норильчан стали победителями федерального проекта «Мир возможностей»

В прошлом учебном году в мероприятиях проекта приняли участие обучающиеся 35 образовательных учреждений и 25 дошкольных учреждений города Норильска. Двое норильчан стали победителями федерального уровня и ещё двое заняли призовые места на региональном этапе. В городской администрации прошла торжественная церемония награждения, на которой глава города вручил победителям благодарственные письма и почётные грамоты.

«Только активная и амбициозная молодёжь, которая всерьёз стремится к своим целям, добивается таких высоких результатов и прославляет наш город. Я рад, что вы есть у Норильска. Его будущее, будущее нашего региона, да и в целом всей страны, в надёжных руках. Ребята, уважаемые наставники, от всей души поздравляю вас с достижениями на региональном и федеральном уровнях. Желаю вам дальнейших успехов и побед в других, не менее значимых конкурсах и проектах», - обратился к залу в своей речи Дмитрий Карасев.

Не остались без внимания и участники муниципального отбора проекта. В малом зале Городского центра культуры секретарь Норильского городского местного отделения КРО ВПП «Единая Россия» Александр Пестряков и муниципальный координатор «Мира возможностей» Лариса Непляхович вручили ученикам и их наставникам заслуженные награды.

Отдельную благодарность за содействие в реализации мероприятий проекта выразили и членам жюри состоявшихся конкурсов: «Благодарю всех присутствующих за неравнодушное отношение к мероприятиям мобилизационного партийного проекта «Мир возможностей». Очень радует тот факт, что все общеобразовательные и дошкольные образовательные учреждения города принимали активное участие в акциях в течение прошлого учебного года. Отрадно, что от нашей территории четыре учащихся стали региональными победителями, а двое из них прошли в федеральный этап и воспользовались возможностью поехать в Международный детский центр «Артек». Огромная благодарность педагогам-наставникам, которые не просто поддержали своих воспитанников, но и оказали неоценимую помощь в работе над проектами и организации внутришкольных и городских мероприятий. Проект на этом не заканчивается. В ближайшие время стартуют новые акции: «Духовные традиции», «Я – гражданин России», «Крепка семья – крепка Россия», «Традиции здорового питания», «Человек в цифровой среде». Надеюсь, что наш город вновь примет активное участие в этих мероприятиях. Желаю всем новых интересных идей, уникальных проектов, успехов во всех начинаниях и ярких побед!» – обратилась к участникам церемонии награждения Лариса Непляхович.